Google mırıldanarak şarkı bulma özelliği ile Shazam'a rakip oluyor!

Milyarlarca kullanıcıya sahip olan arama motoru devi Google, her geçen gün geliştirdiği sesli arama teknolojisine mırıldanarak şarkı bulma özelliğini de dahil etti. Uzun bir süredir şarkı bulma hizmeti ile tanınan Shazam'a rakip olarak gelen özellik, Google uygulamasının Play Store ya da İOS cihazlarda güncellenmesi ile aktif hale getirildi.

Yapay zeka anlamında uzun süredir çalışmalarını sürdüren Google, dünya üzerindeki tüm bilgileri anlama ve anlamlandırma yolunda aşama kaydetmeye devam ediyor. Daha önce Google Lens özelliği ile kamera görüntüsü ile ürün arama özelliğini getiren teknoloji devi, mırıldanarak şarkı bulma özelliği dışında Duplex geliştirmesi ile kişisel asistana araç kiralama, randevu alma gibi pek çok özellik kazandırmayı amaçlıyor.