Google mırıldanarak şarkı bulma özelliği ile Shazam'a rakip oluyor!
Teknoloji devi Google yeni geliştirdiği mırıldanarak şarkı bulma özelliğini tanıttı. Arama konsolunda yer alan mikrofon sekmesi ile aktifleştirilebilen şarkı bulma özelliği, kullanıcının şarkının tınısını ya da nakaratını dillendirmesi halinde sonuçları listeleyebiliyor. Google mırıldanarak şarkı bulma özelliğini kullanabilmek için ise cihazın en güncel kurulumları almış olması gerekiyor. Google, bu özellik ile aynı hizmeti veren Shazam'a rakip olmaya hazırlanıyor. İşte, Google mırıldanarak şarkı bulma özelliği hakkında detaylı bilgiler
Milyarlarca kullanıcıya sahip olan arama motoru devi Google, her geçen gün geliştirdiği sesli arama teknolojisine mırıldanarak şarkı bulma özelliğini de dahil etti. Uzun bir süredir şarkı bulma hizmeti ile tanınan Shazam'a rakip olarak gelen özellik, Google uygulamasının Play Store ya da İOS cihazlarda güncellenmesi ile aktif hale getirildi.
Yapay zeka anlamında uzun süredir çalışmalarını sürdüren Google, dünya üzerindeki tüm bilgileri anlama ve anlamlandırma yolunda aşama kaydetmeye devam ediyor. Daha önce Google Lens özelliği ile kamera görüntüsü ile ürün arama özelliğini getiren teknoloji devi, mırıldanarak şarkı bulma özelliği dışında Duplex geliştirmesi ile kişisel asistana araç kiralama, randevu alma gibi pek çok özellik kazandırmayı amaçlıyor.
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