MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriGoogle, medya kuruluşlarına 3 yılda 1 milyar dolar ödeyecek
GeriTeknoloji Google, medya kuruluşlarına 3 yılda 1 milyar dolar ödeyecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 02.10.2020 - 05:08 | Son Güncelleme:

Google, medya kuruluşlarına 3 yılda 1 milyar dolar ödeyecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Google, medya kuruluşlarına 3 yılda 1 milyar dolar ödeyecek
Abone Olgoogle-news

Google, gelecek 3 yıl içinde dünya çapındaki medya kuruluşlarına haber gibi içerikler için 1 milyar dolardan fazla ödeme yapmayı planlıyor.

Google Orta Avrupa Başkan Yardımcısı Philipp Justus, Google blog'da, "Google News Showcase" olarak adlandırılan projede Almanya, Arjantin, Avustralya, Brezilya, İngiltere ve Kanada'da yaklaşık 200 yayıncı ile halihazırda ortak çalıştıklarını belirtti.

Justus, Belçika, Hollanda ve Hindistan gibi diğer ülkelerde de projenin yakında başlayacağını bildirdi.

Google'ın söz konusu programı, medya sektöründe birçokları için bir "mihenk taşı" olarak görülüyor.

Almanya'da Bild gazetesi yayıncısı olan Axel Springer gibi medya şirketleri, son birkaç yıldır mahkemeye başvurarak, Google tarafından içeriklerinin kullanılmasının karşılığı olarak maddi tazminat talebinde bulunmuştu. 

Alphabet'e ait Google ise şimdiye kadar bu tazminat ödemelerini reddetmişti. Google, kendisi sayesinde bu yayıncıların sayfalarında daha yüksek kullanıcı sayılarıyla daha fazla reklam geliri elde ettiğini iddia ediyordu. 

Kullandığınız Bilgisayarın İnternet Hızını Nasıl Öğrenebiliriz?İnternet hızınızı hiç merak ettiniz mi? Bunu öğrenmenin pek çok yolu var. Bunlardan en kolayı ücretsiz internet hızını ölçebilen sayfalar. Nasıl mı? İşte yolu...
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle