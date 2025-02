Google Maps'in "mavi okuna" veda etmeye hazır mısınız?

Haberin Devamı

Bazı Google Haritalar kullanıcıları artık uygulamayı kullanırken araçlarının ikonunu değiştirebilecekleri daha fazla seçeneğe sahip.



Google Haritalar şu an için sadece dört ikon seçmenize izin veriyor: Bir ok, kırmızı bir otomobil, sarı bir SUV ve yeşil bir kamyon. Ancak görünen o ki, Android üzerinde yeni araç stil ve renkleri kullanıma sunuluyor.



Bazı Android kullanıcılarına "aracınızın stili ve rengini özelleştirmeye erken erişim" sunulduğuna dair bilgiler geliyor.



Sürüş bilgileri girilirken çıkan bir bildirimde "your ride, your way / sizin aracınız, sizin yolunuz" notuyla özelleştirme ayarlarına erişim sunuluyor.



Yeni gelen özelleştirme seçenekleri arasında beş yeni araç var. Bunlar bir arazi kamyoneti, bir spor otomobil, bir sedan, bir hatchback ve bir SUV'den oluşuyor.

Sunulan sekiz de yeni renk var: beyaz, siyah, gri, kırmızı, mavi, sarı, yeşil ve mor.



Bu değişikliğe dair ilk haberler geçtiğimiz yıl Kasım ayında çıkmıştı.



Yeni ikonlar Google Haritalar'ın 25.06.x sürümlü beta versiyonundaki Android kullanıcılarına sunuldu.