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Google kullanıcıları dikkat! Milyonlarca veri silindi mi?

Güncelleme Tarihi:

#Google Haritalar#Zaman Çizelgesi#Veri Kaybı
Google kullanıcıları dikkat Milyonlarca veri silindi mi
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 10:05

Google Haritalar Zaman Çizelgeniz silinmiş olabilir! Zaman Çizelgesi verilerinize ulaşamıyorsanız, çözümü var

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Bazı Google Haritalar kullanıcıları, zaman çizelgesi verilerinin uygulamadan silindiğini fark etti.

Şirket yaptığı açıklamada "yaşanan kısa süreli bir teknik sorunun, bazı kullanıcıların Zaman Çizelgesi verilerinin silinmesine yol açtığını" duyurdu. Şu an için kaç kullanıcının bundan etkilendiğini bilinmiyor.

Google açıklamasında şunları söyledi: "Zaman Çizelgelerini şifreli şekilde yedekleyen neredeyse herkes verilerini geri getirebilecek; ancak ne yazık ki yedeği bulunmayan kullanıcıların kayıp verileri geri getirme şansı yok."

Zaman çizelgesi verileri, bu hafta daha önce gittiğiniz ancak adresini hatırlamadığınız bir yeri bulmak ya da daha önce gittiğiniz bir noktaya gitmek istediğiniz fakat dönüşleri pek hatırlamadığınız durumlar için çok faydalı.

Zaman çizelgesi hizmetlerinde yaşanan sorun giderildi ve eğer yedek alan kullanıcılardansanız, kayıp verilerinizi geri getirmek kolay bir iş.

Öncelikle Google Haritaların son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun. Ardından, profilinize girin ve "Zaman Çizelgeniz" kısmına tıklayın.

Ardından bulut ikonuna tıklayıp, yedeği seçin ve böylece verileriniz geri yüklenecek.

Görünen o ki, yedeklemeyi açmadıysanız, verileriniz sonsuza dek kaybolacak ve Google'ın onları geri getirme şansı yok.

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#Google Haritalar#Zaman Çizelgesi#Veri Kaybı

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