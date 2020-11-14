Google kesilen cezayı reklam verenden mi alacak?

Bu tarz cezaların reklam verenleri çok etkilediğini iddia eden CRM Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, “1 Kasım’dan itibaren zaten Google, Türkiye’de yayınlanan reklamlardan yüzde 5 yasal işlem maliyeti alıyordu. O yüzde 5 ile de gidip cezaları ödüyordu. Bu tarz cezalar reklam verenin reklam bütçelerinin düşmesine, dolayısıyla ciroların azalmasına neden oluyor” diye konuştu.

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc hakkında "genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle yürütülen soruşturma dün tamamlandı. Buna göre, Rekabet Kurulu, 12 Kasım 2020 tarihli kararı ile Google'ın, "genel arama sonuçlarının en üstüne, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına yer vererek kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği" sonucuna ulaştı.

Kurul, bu kapsamda söz konusu teşebbüse 196 milyon 708 bin 54,78 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Google’ın global bir platform olduğunu belirten Becer, “Google ülke bazlı karar vermiyor. Vereceği her karar tüm ülkeleri bağlayacağı için geri adım atmıyor” diye konuştu. Google Türkiye’de ofis açarsa, diğer ülkelere de emsal teşkil edeceği için bu tür bir uygulamaya başlamayacağını kaydeden Becer, “Türkiye’de gelir vergisi verirse veya tabir –i caizse diz çökerse, tüm ülkelere de aynı uygulamayı yapması gerekeceğinden bu gerginliğin bitmeyeceğini düşünüyorum” dedi.

“Yüzde 15 stopajı da reklam veren ödüyor”

Google Türkiye’de ofis açmıyor diye getirilen yüzde 15 stopaj vergisinin de reklam verenden alındığını kaydeden Becer, “Google bu yaptırımlarla hiç zarar görmüyor. 100 liralık reklamın 15 lirası stopaj, 5 lirası yasal işlem maliyeti olarak reklamdan kısılarak ödeniyor. Böylelikle reklam verenlerin bütçeleri düşüyor” dedi. Sosyal medya kanallarına reklam veren yurtiçi, yurtdışı satışı yapan milyonlarca kurum ve kişi olduğunu kaydeden Becer, “Reklam bütçeleri kısılıyor. Bütçeler kısılınca, cirolar düşüyor. Bu şekilde ülkemizin büyüme gerçekleşmesi de zorlaşıyor” diye konuştu.



