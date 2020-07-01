Google kararını verdi, otomatik yedekleme sona eriyor

WhatsApp ve Instagram'da paylaşılanlar, kullanıcıların isteği halinde otomatik olarak Google Fotoğraflar üzerinden yedeklenebiliyor ve kullanıcıların bu yedekleme işlemi için herhangi bir şey yapmasına gerek kalmıyordu. Ancak Google aldığı yeni bir kararla bu sistemi değiştiriyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle internet kullanımının gereksiz yere artmaması için bu hamleyi yapan Google, otomatik yedekleme sistemini devre dışı bırakıyor ve bunun yerine kullanıcıların 'manuel' olarak bu yedeklemeyi yapmalarına izin veriyor.

Diğer bir deyişle kullanıcılar Google Fotoğraflar servisi ile videolarını ve fotoğraflarını yine yedekleyebilecek. Ancak bu kararın sonucunda, Instagram yedeklemesi ile WhatsApp yedeklemesi için kullanıcıların artık kendileri uğraşması gerekecek.

Yedekleme işlemi için kullanıcıların önce Google Fotoğraflar uygulamasına girmesi, ardından kütüphaneye girerek 'Cihazdaki Fotoğraflar'ı seçmesi, sonrasında da istenilen fotoğraf ve videoların seçilip 'Şimdi Yedekle' tuşuna basması yeterli.



