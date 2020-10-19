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Teknoloji
Haber Giriş: 19.10.2020 - 06:59 | Son Güncelleme:

Google kararını verdi: O uygulama kaldırılacak

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Google kararını verdi: O uygulama kaldırılacak
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Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Google, Güvenilir Kişiler isimli uygulamasının fişini çekmeye hazırlanıyor.

Sık sık yeni servislerini ve çözümlerini kullanıcılarıyla buluşturan Google, bazı zamanlar da ilgi görmeyen uygulamalarının yayın hayatına son veriyor. Son olarak Güvenilir Kişiler uygulamasını ortadan kaldırmaya karar veren şirket, 1 Aralık 2020'de bu kararını yürürlüğe sokacak.

Bu uygulama, kullanıcıların belirledikleri isimlere sürekli konum paylaşmasına olanak veriyor. Google Haritalar üzerinden de çalışan özellik sayesinde bu isimlerle dilediğiniz sürece bulunduğunuz anlık konumu paylaşabiliyorsunuz.

Ancak bu uygulamanın 2017 yılında Google Haritalar içine eklenmesiyle birlikte harici bir çözüm olarak yayında kalmasına gerek kalmadı. Google Hangouts, Google Play Music gibi servislerinin ardından Güvenilir Kişiler uygulamasının sonu da böylece gelmiş oldu.

Google, halihazırda uygulamayı kullananlara e-posta yollayarak son durum hakkında bilgi verdi.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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