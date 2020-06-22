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Teknoloji
Haber Giriş: 22.06.2020 - 08:37,Son Güncelleme:

Google kararını verdi: 30 Haziran'da sona eriyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Google kararını verdi: 30 Haziran'da sona eriyor
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Google'ın popüler servislerinden biri olan Google Fotoğraflar uygulaması çerçevesinde yeni bir karar alındı. Şirket, Google Yapay Zeka fotoğraf yazdırma hizmetini 30 Haziran tarihinde kapatmaya karar verdi.

Google Fotoğraflar uygulamasında bir süredir aktif olan ve kullanıcıların resimlerini kolaj haline getirerek ürünler ortaya çıkan yapay zeka, bu fotoğrafların bastırılması için de bir servis sunuyordu. Ancak kullanıcılardan pek de ilgi görmeyen uygulama başarı gösteremeyince kaldırılmasına karar verildi.

Servisin başarılı olamamasında ücretli kullanılmasının da etkisi büyük. Aylık 8 dolarlık bir ücret karşılığında kullanılabilen servis, Google Fotoğraflar uygulamasına yüklediğiniz fotoğrafları önce derliyor, analiz ediyor ve sonrasında da gözünüze daha hoş görünecek şekilde düzenlemeler yapıp baskıya hazır hale getiriyordu.

Tüm bu işlemleri halleden yapay zeka, sizi uğraştırmadan kendi başına 10 fotoğraf oluşturuyor ve ardından bunları da 4x6 fotoğraf kağıdı üzerine bastırabiliyor.

30 Haziran tarihinden itibaren ise bu özellik artık kullanılamayacak.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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