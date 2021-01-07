Google iOS'ta bulunan uygulamalarını neden güncellemiyor?

Apple, iOS 14 güncellemesi ile birlikte özellikle gizlilik konusunda pek çok adım attı. Gizlilik etiketlerini de devreye sokan şirket, App Store'da bulunan tüm uygulamaların bu etiketlere uyması gerektiğine dikkat çekti.

Google ise bu güncelleme sonrası uzun bir süredir Google uygulamalarına güncelleme getirmiyor. Gmail, Google Drive, Google, Sheets, Drive dahil hiçbir uygulama, 7 Aralık'tan bu yana güncelleme almadı ve bu durum haliyle kullanıcıların kafasını karıştırıyor.

Bu durumu yorumlayanlar ise iki ayrı görüşe sahip. İlki Noel bayramı ve yılbaşı tatiliyle birlikte Google'ın çalışanlarına uzun bir süre izin vermesi ve bu nedenle güncelleme çıkmamış olabilir.



Diğer görüş ise Apple'ın gizlilik politikaları nedeniyle Google'ın güncellemeleri ağırdan alması üzerinde yoğunlaşıyor. Google’ın iOS ekosisteminde birçok uygulaması bulunuyor ve her bir uygulamayı yeni gizlilik etiketlerine göre düzenlemek, oldukça zaman ve emek gerektiren bir iş olarak görülüyor.



FACEBOOK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Apple'ın gizlilik ile ilgili yeni adımlarına sıcak bakmayan Facebook ise daha ilk günden tepkisini saklamamıştı. Şirketten yapılan açıklamada şu satırlara yer verilmişti:



"Apple, App Store üzerindeki kontrolünü kullanarak küçük işletmeler ve geliştiricileri de zarara sokuyor ve haksız rekabet yaratıyor. Onlar bunun gizlilik hakkında olduğunu söylüyor ancak asıl amaç kar etmek."



GOOGLE GÜNCELLEMELERİ PAYLAŞACAK

Bir Google sözcüsü ise bu iddiaların aksine yeni güncellemelerin geleceğini ve bir hafta içinde iOS yüklü cihazlarda görüleceğini kaydetti.





