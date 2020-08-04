Google Haritalar yenileniyor, Foursquare uygulamasına yaklaşıyor

Foursquare ilk olarak karşımıza çıktığında bir yere gittiğimizde 'check-in' yapmamızı sağlıyor ve gittiğimiz yerle ilgili diğer ziyaretçilerin yorumlarını okuyabiliyorduk. Uygulama o denli ilgi gördü kü 'check-in' yapılan özelliğini ayrı bir uygulama olarak uygulama mağazalarına koydu, Swarm ismini taşıyan uygulamayı milyonlarca kullanıcı indirdi. Foursquare ise kullanıcıları lokasyonlar konusunda bilgilendirmeye, bir rehber olmaya halen devam ediyor.

Google ise tam bu noktada bir süredir Foursquare'i izliyor. Şirket, Google Haritalar'ın basit bir harita uygulaması olarak kalmasını istemiyor; bunun yerine kullanıcılara Foursquare'de olduğu gibi faydalı yönlendirmeler yapmasını da planlıyor.



Google, bu özelliğine 'Yerel Rehber' adını verdi. Haritalar üzerinden katkıda bulunan üyeler, uygulamada terfi ediyor ve daha yüksek rütbelere sahip oluyor. Google, seviye atlama özelliğini kullanıcılara destekleri karşısında gerekli motivasyonu yaratmak için sunuyor.

Diğer bir deyişle kullanıcıların arta kalan zamanlarını değerlendirmek için tasarlanan yerel rehberlik özelliği, artık insanların kendilerine takipçi edinebilecekleri bir alana dönüşecek.

Tasarım itibariyle Instagram'ı fazlasıyla andıran Yerel Rehber özelliği, özellikle sık sık seyahat eden ve farklı lokasyonlarda bulunmayı sevenleri kucaklayacak.



