Google Haritalar uygulamasına koronavirüs aşısı güncellemesi

Aşılama sürecinin başlamasıyla birlikte kullanıcılar Google üzerinden 'yakınımdaki aşılar' şeklinde yoğun bir arama yapıyor. Google da kullanıcıların bu ilgisini boşa çıkarmamak adına Google Haritalar ve Arama sayfası özelinde yeni bir özelliği hayata geçiriyor.

Şimdilik ABD sınırlarında aktif olması beklenen özellik, ilk etapta Arizona, Louisiana, Mississipi ve Teksas eyaletlerinde bulunan kullanıcılara sunulacak. Bu özellik sayesinde aşı olmak için randevuya veya sevk edilmeye ihtiyacınız olup olmadığı gibi bilgilere bu uygulamadan ulaşabilirken, aşının belirli nüfus gruplarıyla sınırlı olup olmadığı veya aşının mobil bir yerde bulunup bulunmadığı gibi bilgiler de ekrana gelecek.

GOOGLE, TESİSLERİNİ AŞI İÇİN AYIRIYOR

Google'ın bağlığı olduğu çatı şirketi Alphabet'in CEO'su Sundar Pichai, yaptığı açıklamada ABD genelinde bina, otopark ve açık alanlar dahil Google'a ait olan tesis ve bölgelerde aşılama için destek olacaklarını duyurdu.



Pichai, bu hedef doğrultusunda 150 milyon doları aşı eğitimi ve bağışıklık kazandırıcıların eşit dağıtımına kanalize edeceğini söyledi.

Ancak Google aşı konusunda destek sunan ilk şirket değil. Daha önce Walmart, Starbucks, Amazon gibi ABD'nin en büyük şirketlerinden bazıları ülke çapında aşılamaya lojistik ve teknolojik destek vermek istediklerini açıklamıştı.