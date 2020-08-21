Google Haritalar orman yangınlarını da ekrana getirecek

Özellikle yaz aylarında artan ve her sene binlerce ağacın yok olmasına sebep olan orman yangınları dünyanın en büyük problemlerinden biri ve her yıl bu yangınların yenileriyle karşılaşmamız kuvvetle muhtemel. Özellikle de Avustralya'da bir milyonu aşkın canlının telef olmasına neden olan yangın tehdidi dünya genelinde sürerken, Google ise harita uygulamasında bu probleme sessiz kalmadı.

Şirket, orman yangınlarının boyutunu, nereye ilerlediğini eş zamanlı gösteren bir özelliği Google Haritalar uygulamasına dahil ediyor. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin dört GOES uydusu tarafından sağlanan veriler ışığında paylaşılacak olan anlık yangın bilgisi, özellikle de evi yangın bölgesine yakın olanlar için hayati bir öneme sahip olacak.



Veriler, saatte bir güncellenecek ve yangının boyutu Google Harita üzerinden gözler önüne serilecek.



Şimdilik ABD'de başlayan uygulamanın ilerleyen dönemlerde başka ülkelerde de kullanılması bekleniyor.



