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Teknoloji
Haber Giriş: 21.08.2020 - 08:37 | Son Güncelleme:

Google Haritalar orman yangınlarını da ekrana getirecek

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Google Haritalar orman yangınlarını da ekrana getirecek
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Google'ın popüler harita uygulaması Google Maps (Google Haritalar) yeni bir özelliği hayata geçiriyor. Artık harita üzerinden orman yangınları da eş zamanlı olarak görülebilecek.

Özellikle yaz aylarında artan ve her sene binlerce ağacın yok olmasına sebep olan orman yangınları dünyanın en büyük problemlerinden biri ve her yıl bu yangınların yenileriyle karşılaşmamız kuvvetle muhtemel. Özellikle de Avustralya'da bir milyonu aşkın canlının telef olmasına neden olan yangın tehdidi dünya genelinde sürerken, Google ise harita uygulamasında bu probleme sessiz kalmadı.

Şirket, orman yangınlarının boyutunu, nereye ilerlediğini eş zamanlı gösteren bir özelliği Google Haritalar uygulamasına dahil ediyor. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin dört GOES uydusu tarafından sağlanan veriler ışığında paylaşılacak olan anlık yangın bilgisi, özellikle de evi yangın bölgesine yakın olanlar için hayati bir öneme sahip olacak.

Google Haritalar orman yangınlarını da ekrana getirecek

Veriler, saatte bir güncellenecek ve yangının boyutu Google Harita üzerinden gözler önüne serilecek.

Şimdilik ABD'de başlayan uygulamanın ilerleyen dönemlerde başka ülkelerde de kullanılması bekleniyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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