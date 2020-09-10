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Teknoloji
Haber Giriş: 10.09.2020 - 08:20 | Son Güncelleme:

Google Haritalar, koronavirüs salgınını da gösterecek

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Google Haritalar, koronavirüs salgınını da gösterecek
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Google'ın popüler servislerinden biri olan Google Haritalar (Google Maps) önemli bir güncelleme almaya hazırlanıyor. Bu güncelleme ile birlikte Google Haritalar üzerinden koronavirüs salgının yoğun olarak görüldüğü bölgeler haritadan takip edilebilecek.

Koronavirüs salgını sonrası pek çok adım atan Google, bu kez harita servisinde yeni bir özelliği hayata geçiriyor. Son olarak salgından dolayı evlerine kapanan vatandaşlar için evlere servis yapan restoranları ekranda paylaşan Google Haritalar, şimdi de koronavirüs güncellemesi alıyor.

Bu güncelleme ile birlikte salgının yoğun olarak görüldüğü bölgeler, harita üzerinden işaretlenecek ve kullanıcılar bu bilgileri ekranda en güncel haliyle görebilecek. Şimdilik sadece ABD sınırlarını kapsayan güncellemenin duruma göre globalde de kullanıma sunulması söz konusu.

Google, koronavirüs haritasını oluştururken verilerini Wikipedia, New York Times, Johns Hopkins Üniversitesi ve Brihanmumbai Municipal Corporation'dan anlık olarak alacak ve kullanıcısına aktaracak.

Güncellemenin ilerleyen haftalarda kullanıma sunulması bekleniyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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