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Google Haritalar hava durumunu da gösterecek

Güncelleme Tarihi:

#Navigasyon#Google Haritalar#İphone
Google Haritalar hava durumunu da gösterecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 10:02

Navigasyonda Google Haritalar kullanarak, karlı yollardan kaçınabilirsiniz.

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Google Haritalar, önemli bir özelliği ekleyerek, yolda güvenli seyahat için yardımcı oluyor.

Android Police'in haberine göre, Google Haritalar yeni bilgi tipleri ekledi. Sel ile kapalı yol, düşük görüş ve kar kürenmemiş yol.

Bununla sürücülere tehlikeli olabilecek hava durumu sorunları konusunda önceden bilgi verilmesi hedefleniyor.

Başka bir deyişle, Google Haritalar'da tıpkı hız kamerası ve kaza gibi olayları bildirdiğiniz gibi bu tür sorunları bildirip, diğer sürücüleri uyarabileceksiniz.

Yeni özelliğin şimdilik sadece Google Haritalar'ın Android Auto ve iPhone uygulamalarında sunulduğu belirtiliyor. Ancak yakında tüm Android kullanıcılarına da açılacaktır.

Google Haritalar'ın aracınızı gösteren ikonun renk ve şeklini değiştirebildiğiniz güncellemesi de artık kullanılabilir durumda.

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Hava ile ilgili bilgileri eklemek de, sürücülerin yoldaki güvenliğini artırmaya yardımcı olacaktır.

 

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#Navigasyon#Google Haritalar#İphone

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