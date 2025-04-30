Google hakkında yeni iddia: Kan mı kaybediyor?

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Google Play'ın uygulama mağazası uygulama kaybediyor. 2024 yılının başından bugüne dek Android uygulama mağazası dünya genelinde 3,4 milyon uygulamadan, 1,8 milyon uygulamaya gerilemiş durumda. Appfigures'ün analizine göre bu yüzde 47'lik bir düşüş anlamına geliyor.



Şirket, bu düşüşün genel bir trend olmadığının da altını çiziyor. Aynı dönemde Apple'ın iOS App Store uygulama mağazası 1,6 milyon uygulamadan 1,64 milyon uygulamaya yükselmiş durumda.



Google'ın durumunda, yaşanan düşüş zararlı, sahte, düşük kalitedeki uygulamalarda azalma ve Android cihaz sahipleri için bir rahatlama sayılabilir. Ayrıca, uygulamalarını yeterince gösteremeyen geliştiriciler için de daha iyi görünürlük anlamına geliyor.



Yıllar boyunca, Google'ın uygulama mağazası için çok fazla denetleme yapmaması, düşük kalitedeki uygulamaların sayısını çok artırdı.

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Apple, uygulamaların yayınlanmasından önce sıkı tedbirler alırken, Google uygulama inceleme sürecini otomatikleştirme üzerinde durdu. Haliyle, daha kısa süren inceleme süreci, daha az insan kontrolüne de yol açtı.

2024 yılı Temmuz ayında Google uygulamalar için uygulanan minimum kalite gereksinimini artıracağını açıkladı, ki bu da mağazadaki uygulama sayısı düşüşünün bir sebebi olabilir.

Şirket artık sadece çalışmayan, kurulamayan ya da doğru çalışmayan uygulamaları değil, "sınırlı özellik ve içeriğe sahip" uygulamaları da engelliyor.

Konuyla ilgili görüş bildiren Google, uygulama mağazasındaki düşüşün sebepleri arasında bu yeni kuralların yer aldığını söylüyor.

Ayrıca, tehdit tespiti için yapay zekâyı 2024 yılında devreye alan Google, 2,36 milyon sözleşme ihlal eden uygulamanın Play Store üzerinde yayınlanmasını engellediğini ve zararlı uygulama geliştirmeye çalışan 158 bin geliştirici hesabının kapatıldığını da ekliyor.

Appfigures ise, uygulama sayısındaki düşüşün, uygulamara tırpan vurulmaya başlanan tarih olan geçtiğimiz yazdan önce başladığının altını çiziyor. Ancak, şirket Google Play'de bu yıl Nisan ayına kadar 10 bin 400 uygulama yayınlandığını ve bu rakamın da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1'lik bir artış anlamına geldiğini de belirtiyor.