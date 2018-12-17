Google Fotoğraflar uygulamasını kullananlara kötü haber

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Google Fotoğraflar, desteklenmeyen video formatlarını sınırsız bir şekilde yedekleme desteğini kullanıcılarından geri çekti. Bu haftanın başında Google, Fotoğraflar uygulamasında desteklenen formatları tekrar açıkladı.

Diğer bir deyişle Google Fotoğraflar uygulamasında desteklenen video formatlarını ".mpg, .mod, .mmv, .tod, .wmv, .asf, .avi, .divx, .mov, .m4v, .3gp, .3g2, .mp4, .m2t, .m2ts, .mts, and .mkv" olarak belirleyen Google, bu formatların dışındaki video dosyaları için sınırsız depolama imkanını sağlamıyor.

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