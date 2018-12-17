Google Fotoğraflar uygulamasını kullananlara kötü haber

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Aşının yerini alacak... Koronaya son darbeyi vuracakAşının yerini alacak... Koronaya son darbeyi vuracak!#Kovid Aşısı
F.Bahçede sıcak saatler Çifte anlaşma ve o sözlerF.Bahçe'de sıcak saatler! Çifte anlaşma ve o sözler#Transfer
Elektrik faturası ne kadar düşecek Uzman isim canlı yayında hesapladıElektrik faturası ne kadar düşecek? Uzman isim canlı yayında hesapladı#Elektrik Faturası
YUVAM hesapları ile ilgili usul ve esaslar belirlendiYUVAM hesapları ile ilgili usul ve esaslar belirlendi#Euro
47 kente kritik uyarı İstanbulda yağış başladı47 kente kritik uyarı! İstanbul'da yağış başladı#Meteoroloji
Tarihi zirve öncesi dikkat çeken detay... Kırımızı çantanın sırrıTarihi zirve öncesi dikkat çeken detay... Kırımızı çantanın sırrı#Ukrayna
Almanyada büyük kriz Yeni düzenlemeyle tam 16 bin mağaza tehlikedeAlmanya'da büyük kriz! Yeni düzenlemeyle tam 16 bin mağaza tehlikede#Almanya
Oto ekspertizde yeni dönem Otomobillerin MRı çekilebilecekOto ekspertizde yeni dönem! Otomobillerin MR'ı çekilebilecek#Oto Ekspertiz
Ya ben ya o Efsane müzisyen resti çekti, peki Spotify ne yaptı | 7 SORU 7 CEVAP'Ya ben ya o' Efsane müzisyen resti çekti, peki Spotify ne yaptı? | 7 SORU 7 CEVAP#Spotify
İnanılmaz Ve rekor... 770 kilometreye ulaştıİnanılmaz! Ve rekor... 770 kilometreye ulaştı#ABD
Japon devinden önemli adım 3,6 milyar dolarlık satın alma...Japon devinden önemli adım! 3,6 milyar dolarlık satın alma... #Sony
Bahçeliden İmamoğlu tepkisi: İstanbul, İstanbul olalı böyle zulüm görmemiştirBahçeli'den İmamoğlu tepkisi: İstanbul, İstanbul olalı böyle zulüm görmemiştir#MHP
Omicrondan önce bu semptom yoktu Daha çok çocukları etkiliyor: El ve ayaklara dikkatOmicron'dan önce bu semptom yoktu! Daha çok çocukları etkiliyor: 'El ve ayaklara dikkat'#Koronavirüs
Hollandada yaşam fişi çekilecekti... Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Türkiyeye getirildiHollanda'da yaşam fişi çekilecekti... Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Türkiye'ye getirildi#Dilara Şahin
Mehmet Dinçerler’den açıklama: Evlat olarak üstüme düşeni yaptımMehmet Dinçerler’den açıklama: Evlat olarak üstüme düşeni yaptım!#Mehmet Dinçerler
HABERLERTeknoloji Haberleri

Google Fotoğraflar uygulamasını kullananlara kötü haber

#Google#Google Plus#Telefon
Google Fotoğraflar uygulamasını kullananlara kötü haber

Google Fotoğraflar uygulaması 'sınırsız' depolama desteğini çekmeye hazırlanıyor. Peki bu adım ne anlama geliyor?

Haberin Devamı

Google Fotoğraflar, desteklenmeyen video formatlarını sınırsız bir şekilde yedekleme desteğini kullanıcılarından geri çekti. Bu haftanın başında Google, Fotoğraflar uygulamasında desteklenen formatları tekrar açıkladı.

Diğer bir deyişle Google Fotoğraflar uygulamasında desteklenen video formatlarını ".mpg, .mod, .mmv, .tod, .wmv, .asf, .avi, .divx, .mov, .m4v, .3gp, .3g2, .mp4, .m2t, .m2ts, .mts, and .mkv" olarak belirleyen Google, bu formatların dışındaki video dosyaları için sınırsız depolama imkanını sağlamıyor.

GOOGLE ASİSTAN RESMEN TÜRKİYE'DE!

Google Asistan Resmen Türkiye'de!Selim Öztürk ve Ömer Kalabalık Google'nin birçok ülkede uzun süredir hizmet veren ve Türkçe hizmet vermeye başlayan sanal asistanını inceledi. .Telefonunuzu alın ve Google ile konuşmaya bugün başlayın!
daha fazla video içinGoogle Asistan Resmen Türkiye'de!
Haberle ilgili daha fazlası:
#Google#Google Plus#Telefon

BAKMADAN GEÇME!

Taylor Swift tek tweetle bitirebilir Spotifyda neler oluyor | 7 SORU 7 CEVAP

'Taylor Swift tek tweet'le bitirebilir' Spotify'da neler oluyor? | 7 SORU 7 CEVAP

#Spotify
ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

#Beren Kayalı

BAKMADAN GEÇME!

Taylor Swift tek tweetle bitirebilir Spotifyda neler oluyor | 7 SORU 7 CEVAP

'Taylor Swift tek tweet'le bitirebilir' Spotify'da neler oluyor? | 7 SORU 7 CEVAP

#Spotify
ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

#Beren Kayalı