Google Fotoğraflar uygulamasındaki hata kişisel fotoğrafları ortaya döktü!

Google, geçtiğimiz günlerde kullanıcılarına teknik hata başlığı altında bir mesaj yolladı. Google Fotoğraflar hizmetinde oluşan bir teknik hatadan bahseden mesaj oldukça önemli; zira kullanıcıların fotoğraflarının ilgisiz kişilerle paylaşılabilme ihtimali söz konusu. Google Paket Servisi bildiğiniz üzere Google hizmetlerindeki tüm verilerinizi arşiv şeklinde indirebilmenize olanak sağlıyor. Dışa aktardığınız bu verileri Google dışındaki farklı hizmetlerde kullanabileceğiniz gibi yedek olarak da saklayabiliyorsunuz.



Örnek vermek gerekirse Google Photos platformu kapsamında depolanan fotoğraf ve video arşivinizi indirip yedeklemeniz mümkün. Google'ın "teknik hata" olarak tanımladığı sorundan etkilenenler de zaten Google Fotoğraflar kullanıcıları.



Gelelim işin kötü yanına... Google'ın ilgili açıklamasına göre 21 - 25 Kasım 2019 tarihleri arasında veriler düzgün şekilde dışa aktarılamadı. Google, bu tarihler arasında gerçekleştirilen işlemlerde eksiklik olabileceğini ve daha da kötüsü arşivinizin tanımadığınız kişilere ait videolar içerebileceğini söylüyor. Peki bu ne demek? Bu; kullanıcıların kendi fotoğraflarının başka Google hesaplarında görünebileceği anlamına geliyor.



Google, ilgili hatadan bahsetse de bu hatadan kaç kişinin etkilendiğini açıklamadı. Google; çözüm olarak kullanıcılardan indirdikleri arşivi silmelerini ve dışa aktarma işlemini yeniden yapmalarını öneriyor.



