Google Fitbit'i almak için 2.1 milyar dolar teklif etti, AB soruşturma açtı

Avrupa Birliği (AB), teknoloji şirketi Google'ın sağlık verilerini ölçen cihaz üreticisi Fitbit'i 2,1 milyar dolara satın alma teklifine ilişkin soruşturma başlattı.

AB Komisyonu, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren ABD merkezli Google'ın Fitbit'i satın almasına ilişkin resmi rekabet soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu satın almanın Google'ın internet reklamcılığındaki pozisyonunu daha da kuvvetlendireceği, şirketin toplayacağı yeni verilerin reklamların kişiselleştirilmesine katkı sağlayacağı ve bu durumun rekabet konusunda kaygılara neden olduğu kaydedildi.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmeleri veya satın almalarını denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri arasında bulunuyor.

AB Komisyonu, bu inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde komisyon, birleşmeleri ve satın almaları engelleyebiliyor.

Söz konusu 2,1 milyar dolarlık satın alma girişimi konusunda AB kararının 9 Aralık'a kadar açıklanması bekleniyor.