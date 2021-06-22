Google Earth indir - Google Earth nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm Google Earth uygulaması

Google Earth hızlı bir şekilde işlem yapmaya olanak tanımaktadır. Google tarafından geliştirilen bu harita uygulamasını dünyada milyonlarca kişi kullanmaktadır.

Google Earth Nedir ve Ne İşe Yarar?

Google Earth bir mobil harita gösterme uygulamasıdır. Google şirketi tarafından geliştirilmiştir. Google Earth dünyanın uyduları tarafından çekilmiş olan uyduların sokak görüntülerini yansıtan çok güzel bir uygulamadır. Google Earth ilk kez 2001 yılında yayınlanmıştır. Mobil uygulama şeklinde de indirerek dünyanın daha önce gitmediğiniz bütün bölgesini keşfedebilirsiniz. Sokaklar arasında gezinti yapabilirsiniz. Google Earth Windows başta olmak üzere IOS ve Android sistemlerinin de desteklediği bir uygulamadır.

Google Earth Nasıl İndirilir?

Google Earth indirmek için IOS ya da Android indirme linklerini kullanabilirsiniz. Google Earth bu şekilde inmektedir. Dilerseniz market uygulamasına da giriş yapabilir o şekilde indirme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Google Earth ücretsiz bir şekilde indirebileceğiniz bir mobil uygulamadır.

Google Earth IOS App Store İndirme Linki

Google Earth IOS için indirme linki aşağıdaki gibidir;

" https://apps.apple.com/cy/app/google-earth/id293622097?l=tr "

GOOGLE EARTH IOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Google Earth Android Play İndirme Linki

Google Earth uygulamasını Android işletim sistemlerinize kurmak için indirme linki şu şekildedir;

" https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.earth&hl=tr&gl=US "

GOOGLE EARTH ANDROİD PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Google Earth Nasıl Yüklenir?

Goole Earth yüklemek için öncelikle market uygulamasına tıklamanız gerekmektedir. Market uygulamasına girdikten sonra App Store ve Google Play Store uygulamasına girerek, buraya arama kısmına Google Earth yazın. Daha sonra yükle ve indir seçeneklerine basarak Google Earth uygulamasını indirebilirsiniz.

Google Earth Nasıl Kullanılır?

Google Earth kullanmak son derecede kolaydır. Öncelikle bir VPN uygulamasını açın. VPN uygulamasını açtıktan sonra Türkiye dışında bir ülkeye bağlanın. Daha sonra ise ayarlar bölümüne gelmeniz gerekiyor. Ayarlar bölümüne gelerek buradan google seçeneğini işaretleyin. Ana hesaba tıklayarak buradan el hareketleri ile birlikte dünya haritasını gezebilirsiniz. Seçtiğiniz ülkenin üzerine tıklayarak biraz daha yakınlaşın. Bu şekilde dünya uyduları tarafından seçilmiş olan güzergahları seçebilirsiniz.

Google Earth teknolojinin bütün olanaklarını kullanan bir uygulamadır. Öncelikle Google Earth ile birlikte seçtiğiniz ülkenin bütün sokaklarında tur atabilirsiniz. Aynı zamanda dünya dışı gezegenleri de görebilirsiniz. Samanyolu üzerinden de gezi gerçekleştirmeniz mümkündür. Google Earth size bütün dünyayı gezmeye olanak sağlayan çok güzel bir uygulamadır.

Google Earth'ün Özellikleri Neler? Google Earth İncelemesi

- Google Earth ile birlikte uçuş simülatörü gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için araçlar seçeneğine tıklayarak uçuş simülasyonunu seçin. Ardından dolaşmak istediğiniz yerleri uçak ile birlikte gezi sağlamak mümkündür.

- Google Earth gezgin özelliği sayesinde bilinmektedir.

- Earth View sayesinde tıpkı uzaydan görüldüğü şeklinde yerleri keşfedebilirsiniz.

- Highlight Tour özelliğini kullanarak Gezgin lokasyonu ile birlikte gezgin turu atabilirsiniz.

Google Earth Nasıl Silinir?

Google Earth uygulamasını silmek için öncelikle Google Earth uygulamasının üzerine basılı tutun. Daha sonra buradan kaldırma seçenekleri ve değiştirme seçenekleri çıkacaktır. Kaldır seçeneğine tıklayarak Google Earth uygulamasını hızlı bir şekilde silebilirsiniz. Google Earth uygulamasını silmeniz için bir diğer yapacağınız şey ise market uygulamasına giriş sağlayarak buradan Google Earth uygulamasını seçmenizdir. Buradan da Google Earth uygulamasını kaldırabilirsiniz.