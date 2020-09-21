Google Drive kullananlara 'çöp kutusu' uyarısı

Google Drive için önemli bir güncelleme geliyor. Bu güncellemenin yapılmasıyla birlikte Google Drive'da çöp kutusuna atılan; ancak orada unutulduğu için de gereksiz yere alan kaplayan dosyaların sonu gelecek.



İşte Google'ın konuyla ilgili kullanıcılarına yolladığı o e-posta:

"13 Ekim 2020 tarihinden itibaren Google Drive'ın, otomatik silme işlemi açısından diğer Google uygulamalarıyla (ör. Gmail) daha tutarlı olması için çöp kutusu davranışını değiştireceğini bildirmek istiyoruz. Bu, Google Drive'ın "Drive'ım" çöp kutusuna taşınan tüm dosyaların 30 gün çöp kutusunda kaldıktan sonra otomatik olarak silinmeye başlayacağı anlamına gelmektedir. Çöp kutusundaki öğeler kotanızı kullanmaya ve depolama alanınız Google Drive, Gmail ve Google Fotoğraflar arasında paylaşılmaya devam edecektir.

13 Ekim 2020 tarihinden itibaren, bir kullanıcının çöp kutusundaki dosyaların burada 30 gün tutulacağını lütfen unutmayın. 30 günlük süre sona erdiğinde, 30 günden uzun süredir çöp kutusunda olan dosyalar otomatik olarak silinmeye başlayacaktır.

Bu benim için ne anlama geliyor?

13 Ekim 2020 tarihinden sonra, 30 günden daha uzun bir süredir Google Drive çöp kutusunda olan dosyalar, herhangi bir uygulama içi mesajı onaylamış olup olmadığınıza bakılmaksızın otomatik olarak kalıcı bir şekilde silinecektir. 15 Eylül 2020 tarihinden itibaren Drive'da, 29 Eylül 2020 tarihinden itibaren ise Düzenleyici ürünlerimizde (ör. Google Dokümanlar ve Google Formlar) uygulama içi mesaj görüntüleyeceğiz.

Unutulmaması gereken birkaç nokta:

Ortak drive'ların çöp kutusundaki dosyalar zaten 30 gün sonra otomatik olarak silinmektedir.

Bu değişiklikler tüm cihaz ve platformlardan çöp kutusuna taşınmış olan öğeleri etkileyecektir.

Değişikliğin Yedekle ve Senkronize Et davranışı üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Ne yapmam gerekiyor?