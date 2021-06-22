Google Classroom indir - Android ve IOS için ücretsiz son sürüm eğitim uygulaması

Aslen 2014 yılında piyasaya sürülen ve 2015 yılında herkesin kullanımına açılan Google Classroom temel olarak bir eğitim uygulamasıdır. Gerçek zamanlı olarak dökümanlar üzerinde oynama yapabilme, dosya gönderip alabilme ve interaktif bir ortam oluşturarak sınıfı internete taşıma olanağı sunuyor.

Google Classroom Nedir ve Ne İşe Yarar?

Google Classroom nedir sorusuna verilebilecek cevap okulu dijital dünyaya taşıyabilmek için atılmış olan adım denilebilir. Çıktığı günlerde fazla getirmeyip salgın ile birlikte ihtiyaç haline dönüşmesi günümüzde Google Classroom’un bu kadar popüler hale gelmesini sağlamıştır. Google Classroom en basit anlatımla internet bağlantısı olan ve Gmail hesabına sahip herkesin internet üzerinden eğitime devam edebilmesini sağlıyor.

Google Classroom Nasıl İndirilir?

Google Classroom sınıftaki kullanıcıların düzenli kalması, zamandan tasarruf etmesi ve birbiriyle kolay bir şekilde etkileşime geçmesini amaçlayan uygulamalar arasında bulunuyor. Gelişen altyapısı sayesinde her türlü platform üzerinden Google Classroom’u kullanmak mümkün hale geliyor. Bilgisayar aracılığıyla Google Classroom’u kullanabilmek için yapılması gereken tek şey aşağıda bulunan resmi web sitesini ziyaret etmek olacaktır. Android ya da İos cihazlar için Google Classroom’u indirmek isterseniz aşağıda bulunan uygulama marketlerini ziyaret edebilirsiniz.

https://classroom.google.com/

Google Classroom İos App Store İndirme Linki

App Store üzerinden Google Classroom uygulamasına sahip olabilmek için yapmanız gereken şey aşağıda bulunan bağlantıya tıklamak olacaktır. Hem iPad hem de iPhone cihazlarınızda kolaylıkla kullanabileceğiniz Google Classroom uygulamasıyla sınıf arkadaşlarınız ile bağlantıda kalabilirsiniz.

https://apps.apple.com/us/app/google-classroom/id924620788

GOOGLE CLASSROOM İOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Google Classroom Android Google Play İndirme Linki

Google Play Store üzerinden Google Classroom uygulamasına sahip olabilmek için aşağıda yer alan bağlantıyı ziyaret edebilir ve uygulamayı android cihazlarınıza hızlı bir şekilde kurabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=tr&gl=US

GOOGLE CLASSROOM ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Google Classroom Nasıl Yüklenir?

Google Classroom uygulamasını cihazınıza yüklemek için yapmanız gereken tek şey yukarıda telefon türüne uygun olan uygulama marketi ziyaret etmek olacaktır. Android cihazlar için Google Classroom uygulamasını Google Play Store üzerinden, Apple cihazlar için ise App Store bağlantısını tercih edebilirsiniz.

Google Classroom Nasıl Kullanılır?

Google Classroom uygulamasını cihazınızda kullanmak istiyorsanız bilmeniz gereken şey bunun interaktif bir uygulama olduğudur. Ülkemizde Google Classroom genel olarak ödev, makale ve ders içeriklerini barındıran fotoğrafları transfer etme amacıyla kullanılıyor. Bu işlemi yapabilmek için ise size gönderilen davetiye kodu ile hızlı bir şekilde gruba giriş yapabilir, dosyalarınızı paylaşmaya başlayabilirsiniz. Diğer yandan Microsoft Word uygulamalarını kullanarak kağıttan tasarruf edebilir, ödevlerinizi daha hızlı bir şekilde hazırlayabilir ve bunları Google Classroom üzerinden kolaylıkla transfer edebilirsiniz.

Google Classroom'un Özellikleri Neler? Google Classroom İncelemesi

Google Classroom uygulamasına yakından göz atılacak olursa dikkat çeken en büyük detayın çok güzel bir amacı olduğu görülebilir. Nitekim Google Classroom eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmek için internete erişimi olan herkesin aynı olanakları kullanarak farklı projeler üretmesine olanak tanıyor. Gelişmiş alt yapısı sayesinde birçok sistem ve platform ile entegre bir şekilde çalışarak diğer hizmetlerden faydalanmanıza imkan sağlıyor.

Google Classroom Nasıl Silinir?

Google Classroom uygulanmasını cihazınızdan silmek için öncelikle ayarlar menüsüne giriş yapın. Akabinde uygulamaların bulunduğu sekmeye tıkladıktan sonra Google Classroom uygulamasını cihazınızdan tamamen kaldırabilirsiniz.