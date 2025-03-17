Google "Cihazımı Bul" özelliğini artık paylaşabileceksiniz

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Google'ın "Cihazımı Bul" özelliği, kayıp Android cihazlarınızı ya da akıllı saat gibi aksesuarlarınızı bulmanın en iyi yolu.

Eğer dikkatli bir insansanız, yani telefonunuzun yerini her zaman biliyorsanız, bu özellikle hiç tanışmamış bile olabilirsiniz. Ancak gelecek bir yenilik bunu değiştirebilir.



Söz konusu yenilik, kişilerinizin konumunu gerçek zamanlı olarak "Cihazımı Bul" uygulaması üzerinden takip edebilmenize olanak tanıyor.



Şirket, özelliği şu açıklama ile duyurdu: "Cihazımı Bul uygulaması içerisindeki bu yeni konum paylaşım özelliği, güvendiğiniz kişilerinizle canlı konum paylaşımına olanak tanıyor. Hem günlük paylaşımlarda hem de acil durumlarda güvenli hissetmenizi sağlıyor."



Kişilerinizden biri ile konumunuzu paylaşmanız, tahmin edebileceğiniz gibi çalışıyor. Her ikiniz de özelliği açtıktan sonra, Cihazımı Bul uygulamasını aktif hâle getirmeniz yeterli. Üstelik uygulama bir seferde birden fazla kişi ile konum paylaşımına da izin veriyor.

Konumunuzu sadece saatlik ya da günlük paylaşabilir, eğer ihtiyacınız varsa daha uzun süreli paylaşım için de ayarlayabilirsiniz.

Evet, bu özelliğin benzeri Google Haritalar'da da bulunuyor. Ancak Cihazımı Bul üzerindeki konum paylaşımı, Haritalar'a göre çok daha basit olduğunu söylemeliyiz.