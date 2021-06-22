Google Chrome indir - Android ve IOS için ücretsiz son sürüm Chrome tarayıcı uygulaması nasıl indirilir

Eylül 2008 tarihinde piyasaya sürülen çıktığı andan itibaren zirveye doğru yol alma başarısı gösteren internet tarayıcısı Google Chrome’dur. Günümüzde bile kullanımı hala ücretsiz olan ve neredeyse her türlü cihazda kolaylıkla çalışabilen bu tarayıcı gelişmiş özellikleri ile de biliniyor.

Chrome Nedir ve Ne İşe Yarar?

İnternet üzerinde var olan herhangi bir web sitesine ulaşabilmek için tarayıcılara ihtiyaç duyulur. Kullanıcı ile web sitesi arasında köprü görevi gören bu tarayıcılar ayrıca güvenli gezinme konusunda büyük rol oynar. Google Chrome 2008 yılında piyasaya çıkan ve günümüzde en çok tercih edilen internet tarayıcısı olarak biliniyor.

Chrome Nasıl İndirilir?

Android veya İos fark etmeksizin son zamanlarda üretilen bütün telefonlar genellikle Google Chrome yüklü olarak gelirler. Ancak bazı durumlarda Google Chrome harici olarak indirme ihtiyacı duyulabiliyor. Bunun için yapmanız gereken şey telefonunuzda yer alan uygulama market üzerinden Google Chrome aramasını yapmak olacaktır. Böylelikle Google Play Store veya İos Store üzerinden indireceğiniz Chrome uygulamasının güvenli olacağından emin olabilirsiniz.

Chrome İos App Store İndirme Linki

İPad ya da iPhone cihazlarınız için Google Chrome uygulamasını edinmek isterseniz yapmanız gereken şey aşağıdaki linke tıklamak olacaktır. Sizi doğrudan App Store yönlendirecek olan bu link Chrome uygulamasını güvenli bir şekilde edinmenizi sağlayacaktır. Aynı işlemi App Store üzerinden Google Chrome araması yaparak da kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

https://apps.apple.com/tr/app/google-chrome/id535886823?l=tr

CHROME İOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Chrome Android Google Play İndirme Linki

İPhone dışında yer alan neredeyse bütün cihazlarda kolaylıkla kullanabileceğiniz Google Chrome uygulamasına Google Play Store, Huawei Store, Galaxy Store ya da telefonunuz ile birlikte gelen diğer uygulama marketlerinden ulaşabilirsiniz. Kolaylık olması adına Google Play Store üzerinde yer alan Google Chrome uygulamasını aşağıdaki link üzerinden indirebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome&hl=tr&gl=US

CHROME ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Chrome Nasıl Yüklenir?

App Store ya da Google Play Store gibi uygulama marketler üzerinden Google Chrome uygulamasını indirecek olursanız herhangi bir yükleme yapmanız gerekmez. Nitekim böyle uygulama marketleri yüklemiş olduğunuz aplikasyonları kendileri kuracaktır.

Chrome Nasıl Kullanılır?

Google Chrome oldukça kolay arayüze sahip ve kullanması bir o kadar kolay olan tarayıcılar arasında bulunur. Yapmanız gereken tek şey bilgi almak istediğiniz konu, soru ya da ziyaret etmek istediğiniz internet sitesini arama kutucuğuna yazmak olacaktır. Dünyanın en büyük arama motoru olan Google ayrıca merak ettiğiniz her türlü konuda doğru kaynakları sizlere ulaştıracaktır.

Chrome'un Özellikleri Neler? Chrome İncelemesi

Google Chrome'un özelliklerine yakından göz atılacak olursa en çok dikkat çeken yanının gelişmiş arayüzü olduğu söylenebilir. Birden fazla sekme ile işlem yapabilme, şifreleri kaydetme, aramaları otomatik tamamlama, çevrimdışı görüntüleyebilmek için herhangi bir web sitesini indirme, gizli mod ile çerezler olmadan internette gezinebilme ve daha nice üstün özelliği bulunuyor.

Chrome Nasıl Silinir?

Google Chrome uygulamasını cihazınızdan silmek için yapmanız gereken şey indirdiğiniz uygulama marketini ziyaret etmektir. Sonradan indirdiğiniz Google Chrome uygulamasını uygulamalarım sekmesi üzerinden hızlıca silebilirsiniz. Ancak bazı durumlarda Google Chrome cihaz ile birlikte geldiği için cihazınızda Ayarlar- Uygulamalarım- Google Chrome'u devre dışı bırak yöntemini izlemeniz gerekir.