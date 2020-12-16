Google aramalarına lahmacun damga vurdu

Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Google, 2020 yılında en yoğun yapılan aramalarını paylaştı. Pek çok kategoride paylaşılan aramaların dikkat çeken ismi ise lahmacun oldu.

Dünyanın en çok aranan tarifler listesine bakıldığında ikinci sırada ekmek yer alırken, 5. sırada ise lahmacun kendine yer buldu.

Globalde yapılan tarifler araması şöyle:

1) Dalgona coffee (Dalgona kahvesi)

2) Ekmek

3) Sourdough bread (Ekşi mayalı ekmek)

4) Pizza

5) Lahmacun

6) Beer bread (Bira ekmeği)

7) Banana bread (Muz ekmeği)

8) Pita bread (Pide ekmek)

9) Brioche (Çörek)

10) Naan (Mayalı yassı ekmek)

Peki Türkiye'de aramalar nasıl?

1) Ekmek

2) Pide

3) Aşure

4) Çökertme Kebabı

5) Ramazan Pidesi

6) İzmir Bombası

7) Lahmacun

8) Güllaç Tatlısı

9) Ezogelin

10) Kalburabastı