Google Arama'da "YZ Modu" testleri başladı

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Google'ın sızdırılan bir şirket içi yazışmasına göre, Google çalışanları Arama için hazırlanan yeni Yapay Zekâ (YZ) Modunu test etmeleri için davet ediliyor.

9to5Google tarafından sızdırılan ekran görüntüsünde YZ Özetlerinin, Gemini sohbet robotu arayüzü ile birleştirilmiş, daha açık uçlu sorulara yanıt verebilecek bir versiyonu yer alıyor.

Google, Gemini ve YZ destekli özelliklerini her yere yerleştirmek istiyor gibi görünüyor. Gemini şu ana dek TV'lere, Android cihazlara, Arama'ya, Google Workspace uygulamasına eklendi ve ayrıca tek başına uygulama olarak indirmek de mümkün.

Bu hafta da Google, mantık modeli Gemini 2.0 Thinking'e erişim sunduğunu ve gelişmiş kodlama için yeni Gemini 2.0 Pro modelini tanıtmıştı.

Söz konusu ekran görüntüsüne dönecek olursak, YZ modu Haberler, Görseller, Alışveriş gibi filtrelerin yanında yeni bir sekme olarak yer alıyor.

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Ekran görüntüsünde YZ destekli aramaya sorulan soru şu şekilde: "6 yetişkin ve 10 çocuğu doyurup, ikinci tabak istediklerinde yetecek kadar makarnam olması için kaç kutu spagetti almalıyım?"

Sonrasında arama modu mantık yeteneklerini kullanarak çocuklara ve yetişkinlere yetecek porsiyon büyüklüklerini hesaplayıp, yanıtını ona göre veriyor.

YZ Modu, Google Arama'da tüm sayfayı kaplıyor. Ekran görüntüsünde, yanıtın sonunda bir link bulunup bulunmadığını göremiyoruz, ancak link olsa bile, yanıtın kendisi internet sitelerinin yer almak için savaş verdiği o değerli alanın büyük bir kısmını kaplıyor. Yani böylesi bir sonuç sayfası, arama motoru optimizasyonu yapanlar için bir kâbus anlamına gelebilir.

Ancak, YZ Modunun, hızlı bir Google Arama ile sonuç veremeyecek, araştırma gerektiren sorulara yanıt vermek için tasarlandığı belirtiliyor.

YZ Modunu test etmeye davet edilen çalışanlara gösterilen örnek sorular arasında "Yün, kaz tüyü ve sentetik montları, yalıtım, su geçirmezlik ve dayanıklılık açısından karşılaştır" ve "akvaryum düzenlemesine başlamak için neye ihtiyacım var" soruları yer alıyor.