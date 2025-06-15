Google Arama'da Sesli Özet dönemi başlıyor

Haberin Devamı

Google Arama'nın, belirli arama sorguları için Sesli Özet adlı yeni bir özelliği denemeye başladığı duyuruldu.

Özellik ilk olarak Google'ın yapay zekâ temelli not tutma ve araştırma yardımcısı NotebookLM'de kullanılıyordu.

Teknoloji devi, Sesli Özet'in en yeni Gemini modellerini kullanarak kullanıcıya bilgiyi alması ve anlaması için yeni bir yol sunmayı hedeflediğini söylüyor.

Google, özelliği tanıttığı blog gönderisinde şu ifadelere yer verdi: "Bir sesli özet, siz aynı anda birden fazla iş yaparken ya da sadece sesli bir deneyim tercih ederken, bilgileri özümseyebilmeniz için kullanışlı bir yol sunmasının yanı sıra, ellerinizi serbest bırakmanıza olanak tanıyarak bilgiye ulaşmanıza yardımcı olabilir."

Özellik Google'ın deneysel programı olan Labs üzerinde kullanıma sunuldu. Google, eğer aramanız için faydalı olacağını düşünürse, arama sonucunuzla ilgili kısa bir sesli özet sunacak.

Haberin Devamı

Sesli Özet oluşturduğunuzda, basit bir ses oynatıcı karşınıza çıkacak ve üzerinde oynatma/duraklatma kontrolleri ile, sesi açıp kapatmanıza yarayan bir tuş bulunacak. Ayrıca oynatma hızını da değiştirebileceksiniz.

Google, bilgiyi nereden aldığını gösteren linkleri de oynatıcının içerisindeki linklerle gösterecek. Sesli Özette dinlediklerinizle ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız, bu linklere tıklayarak daha detaylı bilgilere ulaşabileceksiniz.

Sesli Özet kullanırken karşılaştığınız her sonuca olumlu ya da olumsuz oy verebilmeniz de mümkün.

NotebookLM'de, kullanıcıların paylaştıkları dokümanı podcaste çevirerek iki sunucunun tartışması olarak sunuluyor.

Sesli Özet de temelde YZ Özetlerine dayanıyor, yani Google'ın belirli arama sorguları için sunduğu YZ tarafından üretilmiş özetlere...

Sesli Özetler ile Google sesli öğrenmeyi tercih eden ya da bilgiye ulaşmak için farklı yollar isteyen kullanıcıları hedefliyor.

Google'ın bu konudaki duyurusu, Wall Street Journal'ın Google YZ Özetleri ve benzeri YZ araçlarının haber yayıncılarının trafiğini "öldürdüğü" haberinden birkaç gün sonra geldi.