Google arama sayfasında Instagram ve TikTok dönemi

TikTok'un bugünkü popüler haline gelmesinde en önemli etken kısa süreli videolar sunması. Instagram da TikTok'un bu başarını görerek Reels özelliğini geçtiğimiz haftalarda aktif hale getirmişti. Şimdi ise Google bu yönde bir adım atmaya hazırlanıyor.

Google arama motorunun sonuç sayfasında yer alacak yeni bölüm 'Kısa Videolar' adını taşıyor ve yaptığınız aramaya bağlı olarak ilgili aramanın TikTok ve Instagram bağlantılarını da arama ekranında görebileceksiniz.

Şu an için test sürecinde olan özellik, yoğun olarak kullanılan iki platformun Google'a doğrudan gelmesini sağlayacak ve etkileşimi artıracak.

Google'da halihazırda Videolar sekmesi bulunuyor. Kısa Videolar bölümü de kısa süreli videoların yoğun olarak bulunduğu Instagram ve TikTok'u içeriyor. TikTok videosu arayan veya Instagram'a girmeden Google'da arama yapmak isteyenler için yeni güncelleme, kullanışlı bir yöntem sunacak.

Yeni güncellemenin ne zaman aktif olacağı ise henüz belli değil.