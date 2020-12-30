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Teknoloji
Haber Giriş: 30.12.2020 - 11:31 | Son Güncelleme:

Google arama sayfasında Instagram ve TikTok dönemi

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Google arama sayfasında Instagram ve TikTok dönemi
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Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Google, sade arayüzüyle yıllardır hizmet veren arama motoruna önemli bir güncelleme getiriyor. Gelecek güncelleme sonrası yapılan aramalarda kısa video sonuçları da görülecek ve doğrudan Instagram ile TikTok içerikleri ekrana gelecek.

TikTok'un bugünkü popüler haline gelmesinde en önemli etken kısa süreli videolar sunması. Instagram da TikTok'un bu başarını görerek Reels özelliğini geçtiğimiz haftalarda aktif hale getirmişti. Şimdi ise Google bu yönde bir adım atmaya hazırlanıyor.

Google arama motorunun sonuç sayfasında yer alacak yeni bölüm 'Kısa Videolar' adını taşıyor ve yaptığınız aramaya bağlı olarak ilgili aramanın TikTok ve Instagram bağlantılarını da arama ekranında görebileceksiniz.

Google arama sayfasında Instagram ve TikTok dönemi

Şu an için test sürecinde olan özellik, yoğun olarak kullanılan iki platformun Google'a doğrudan gelmesini sağlayacak ve etkileşimi artıracak.

Google'da halihazırda Videolar sekmesi bulunuyor. Kısa Videolar bölümü de kısa süreli videoların yoğun olarak bulunduğu Instagram ve TikTok'u içeriyor. TikTok videosu arayan veya Instagram'a girmeden Google'da arama yapmak isteyenler için yeni güncelleme, kullanışlı bir yöntem sunacak.

Yeni güncellemenin ne zaman aktif olacağı ise henüz belli değil.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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