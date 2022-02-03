Google, Android Deprem Uyarı Sistemi’ni tanıttı

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Afet yönetimi, ülkemiz gibi etkin deprem kuşaklarının üzerinde yer alan ülkelerde önemli konuların başında yer alıyor. Afet ve kriz yönetimini kolaylaştırmayı amaçlayan teknolojik gelişmeler, deprem konusunda da önlemlerin alınabilmesi için çalışmaları kolaylaştırıyor. Google da geniş bir kullanıcı sayısına sahip Android telefon ekosistemi ve sunucuların hızını temel alarak Android Deprem Uyarı Sistemi’ni geliştirdi. Android Deprem Uyarı Sistemi sayesinde birer uyarı cihazına dönüşen Android telefonlar, deprem anlarında kullanıcılarına saniyeler kazandırabilecek bildirimler gönderiyor.



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Ocak ayında ülkemizde merkezi Alanya ve Balıkesir olmak üzere 4.5 büyüklüğü üzeri iki depreme dair Android kullanıcılarına uyarı bildirisi gönderen Android Deprem Uyarı Sistemi hakkında detaylı bilgi vermek ve depremde saniyelerin önemini tekrar vurgulamak üzere Google bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Google Ürün Yöneticisi Boone Spooner Android Deprem Uyarı Sistemi’nin katkılarını ve sistemin detaylarını anlattı. Toplantıda ayrıca yılın sonuna doğru sistemdeki uyarılara yerleştirilmesi planlanan link sayesinde, kullanıcıların deprem uyarısı aldıktan hemen sonra AFAD’ın web sitesine giderek depremle ilgili detaylara ve deprem anında doğru davranışlar gibi gerekli bilgilere kolayca ulaşabileceği bilgisi de verildi.

“Deprem anında zaman kazandırmayı hedefliyoruz”

Android Deprem Uyarı Sistemi ile doğal afetlerde her saniyenin fark yarattığı bilinciyle kullanıcılara yardımcı olmayı hedeflediklerini söyleyen Google Ürün Yöneticisi Boone Spooner, geliştirilen sistemle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Android Deprem Uyarı Sistemi, bugün özellikle etkin deprem bölgelerinde yaşayanlar için oldukça önemli bir sistem olarak ön plana çıkıyor. Türkiye, geçen yıl Yeni Zelanda ve Yunanistan ile birlikte Android deprem uyarılarının ABD dışında kullanıma sunulduğu ilk ülkeler arasında yer alıyor. Sistem teknik olarak bir depremin meydana getirdiği titreşimi ve hızını tespit etmek için dünya çapında kullanılan 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanıyor ve kullanıcılarına gerekli uyarıları veriyor. Bu sistem ile kullanıcılarımıza deprem anında zaman kazandırmayı hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki deprem anında kazanılan birkaç saniye, doğru konum almak ve hazırlanmak için çok kritik olan bir süreyi kazandırıyor.



Android Deprem Uyarı Sistemi hakkında

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Doğal afetleri tespit etmek ve acil durumlara hızla yanıt vermek üzere gerekli altyapının kurulması ve güncellenmesi için önemli bir kaynak ayırmak gerekiyor. Google bu konuda dünya çapındaki ölçeğinin de yardımıyla Android Deprem Uyarı Sistemi’ni geliştirerek, depremleri algılayıp Android kullanıcılarına uyarı gönderen ücretsiz ve katma değerli bir hizmet sağladı. Bu sistem ile ivmeölçeri olan Android telefonlar prize takılıyken ve tamamen hareketsizken mini bir sismometreye dönüşerek depremi algılayabiliyor ve kullanıcılara uyarı gönderebiliyor. Sistem, 4.5 ve üzeri büyüklükteki depremler için depremin şiddetine ve yoğunluğuna bağlı olarak “Farkında Ol” ve “Harekete Geç” olmak üzere iki tür uyarı gönderiyor. Android Deprem Uyarı Sistemi, telefonun mevcut teknolojisinden faydalanıyor; cihaz konumu ve “Deprem Uyarıları” açık olan tüm Android OS 5.0 ve üzeri tüm telefonlarda çalışıyor. Erken deprem uyarıları almak istemeyen kullanıcılar, cihaz ayarlarından “Deprem Uyarıları” seçeneğini devre dışı bırakabiliyor.