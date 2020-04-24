Google Adsense uygulaması yolun sonuna geliyor

Google'dan konuyla ilgili gelen açıklama ise şöyle:



"2020 yılında mobil platformda daha iyi bir deneyim sunma sözümüzü yerine getirerek yeni bir duyarlı web raporlama ve ana sayfa arayüzünü kısa bir süre önce kullanıma sunduk. 2019 yılında da duyurduğumuz üzere, AdSense mobil uygulamasını artık desteklemiyoruz.



2020 yılında mobil platformda daha iyi bir deneyim sunma sözümüzü yerine getirerek yeni bir duyarlı web raporlama ve ana sayfa arayüzünü kısa bir süre önce kullanıma sunduk. 2019 yılında da duyurduğumuz üzere, AdSense mobil uygulamasını artık desteklemiyoruz.



Peki bu sizin için ne anlama geliyor?



• AdSense mobil uygulaması artık Google Play ve Apple App Store'dan indirilemiyor. Mevcut bir kullanıcı olarak şimdilik uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz, ancak deneyim birkaç ay içinde sonlandırılacak.Not: Uygulama için artık destek sağlamıyoruz.



• Şu anda yeni AdSense Raporlarını ve ana sayfa kartlarını kullanabilirsiniz. Bu araçlar, daha hızlı ve kullanımı daha kolay olan duyarlı bir mobil deneyim sunmaktadır.



Kullanıcılarımıza sorunsuz bir AdSense mobil web deneyimi sunma çalışmalarına yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu yıl kullanıma sunacağımız diğer yeni özellikler için bizi izlemeye devam edin."