Google Adsense hesabı olanlar için koronavirüs uyarısı

İşte Google'dan Adsense hesabı olanlara gönderilen o e-posta:



"COVID-19'dan kaynaklanan belirsizliklerin hakim olduğu bir ortamda çalışmalarımızı sürdürürken sizi, iş arkadaşlarınızı ve yakınlarınızı her zaman düşündüğümüzü bilmenizi isteriz. Geçtiğimiz birkaç hafta ve ay boyunca, çoğunuz iş yaşamınızla artan kişisel sorumluluklarınız arasında denge kurmak zorunda kaldığınız zor günler yaşadınız.



COVID-19, içinde bulunduğumuz ortamı hepimiz için değiştirdi ve bu süreç yeni gelişmelerle devam ediyor. Her işletmenin kendine özgü zorlukları olsa da bu durumdan hepimiz bir şekilde etkileniyoruz. Kimimiz talep ve trafik bakımından yaşanan değişikliklerle, kimimiz evden etkili bir şekilde çalışmanın getirdiği zorluklarla karşılaşıyor.



Çevremizde bütün bunlar yaşanırken, benzeri görülmemiş bu dönemde işletmenize yön vermenize yardımcı olmak için yanınızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz. Kullanıcılarınızla bağlantı kurmanın ve iletişimde kalmanın yollarını aradığınız bu süreçte, işletmenizi destekleme konusundaki sürekli kararlılığımızı tekrar vurgulamak istedik.



Platformlarımızı müşterilerimiz için güçlü tutuyoruz



Google'ın altyapısı, dünyanın her yerindeki kullanıcıların her gün başvurduğu işletmeleri destekliyor. Koronavirüs salgınının tüm dünyaya yayıldığı ve daha fazla kullanıcının evden çalışma düzenine veya evden öğrenime geçiş yaptığı bu dönemde, ağ altyapımızın bu yükü kaldırıp kaldıramayacağını doğal olarak merak edebilirsiniz. Bu soruyu kısaca "Evet" diyerek yanıtlayabiliriz.



Böyle bir dönemde Google hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve talebi karşılayabilmek için ağ altyapımızın kapasitesini artırmaya devam ediyoruz. Özel global ekiplerimiz, gereken her yerde ağ kapasitesini artırıyor. Kesinti yaşanan durumlardaysa hizmetin en kısa süre içinde tekrar kullanıma sunulmasını sağlıyorlar. Tüm dünyada belirsizliklerle dolu bir süreç yaşanıyor olsa da Google'ın altyapısının gece ve gündüz, işletmeler ve tüketiciler dahil olmak üzere herkesin yanında olmasını sağlamak için çok çalışıyoruz. Altyapımızı güçlü tutmak için neler yaptığımız hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.



Ayrıca, Google'ın şartlar ve koşullarımız uyarınca size ödeme yapmayı sürdüreceğinden emin olmanızı isteriz. Ödeme döngülerimiz hakkında daha fazla bilgi için Yardım Merkezi (Google AdMob, AdSense, Ad Manager) sayfalarına başvurabilirsiniz.



Hizmetlerimiz ve destekle ilgili geçici etkiler



Ekip üyelerimizin sağlığını korumak için aldığımız önlemler nedeniyle, destek hizmetlerinde geçici olarak bazı sınırlamalar ve gecikmeler yaşanabilir. Bu durumun neden olabileceği aksaklıklar için özür diler ve anlayışınız için teşekkür ederiz. Hesap kurtarma, güvenlik ve reklamlarla ilgili belirli incelemeler (örneğin, COVID-19 ile ilgili dolandırıcılıkları veya uygun olmayan reklam yerleşimlerini önleme) dahil olmak üzere, kritik önem taşıyan iş akışlarına öncelik vermeye devam edeceğiz. Hesabınızla ilgili desteğe ihtiyacınız varsa Yardım Merkezi (Google AdMob, AdSense, Ad Manager) sayfalarına başvurmayı sürdürebilirsiniz. Bu sayfalarda, ürün uzmanlarından yanıt alabileceğiniz Yardım Topluluğu'na da ulaşabilirsiniz."