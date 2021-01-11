Google Adsense, bağlantı reklamları kullanımdan kaldırıyor

Google'dan konuyla ilgili Adsense hesabı olanlara e-posta yollanırken, yollanan e-mail içeriğinde Google şu satırlara yer verdi:

"Bağlantı reklamlarını kullanımdan kaldırmaya karar verdik. Bunu kullanıcılar, yayıncılar ve reklamverenlerden aldığımız geri bildirim doğrultusunda, kullanılabilir reklam biçimlerimizi modernleştirmek için yapıyoruz. Bundan sonra, büyümenize yardımcı olmak için reklam biçimlerini iyileştirmeye ve geliştirmeye odaklanacağız.

Bu ne anlama geliyor?

10 Mart 2021'den itibaren:

- Bağlantı reklamı birimleri oluşturamayacaksınız.



- Bağlantı reklamı birimleriniz reklam birimi adının sonuna [önceki bağlantı reklamı birimi] eklenerek yeniden adlandırılacak. Bu durum hem duyarlı hem sabit boyutlu bağlantı reklamı birimleri için geçerli olacak.

- Duyarlı bağlantı reklamları, sitelerinizde görüntülü reklam birimleri sunmaya başlayacak.

- Sabit boyutlu bağlantı reklamı birimlerinin sitelerinizde yayınlanması durdurulacak. Mümkün olduğu durumlarda her bir reklam birimini daraltacağız. Diğer durumlarda boş reklam göstereceğiz.

Kazançlarınız

Denemelerimizde, yayıncıların büyük bir kısmı için bağlantı reklamlarının duyarlı görüntülü reklamlar kadar iyi performans gösterebildiğini tespit ettik. Performansı artırmak için duyarlı görüntülü reklamları sürekli optimize ediyoruz. Reklam birimleri raporundan bağlantı birimlerinizin performansını izleyerek işlem öncesi ve sonrası performansı karşılaştırabileceksiniz.

Sonraki adımlar:

Duyarlı bağlantı reklamları 10 Mart 2021'den itibaren görüntülü reklam sunmaya başlayacağı için duyarlı bağlantı reklamlarıyla ilgili sizin bir işlem yapmanıza gerek yoktur.

Sitenizden sabit boyutlu bağlantı reklamı birimlerini kaldırmanızı ve aşağıdaki reklam biçimlerini denemenizi öneririz:

- Otomatik reklamlar özelliğinin sitenizi taramasına ve reklamları iyi performans gösterme ihtimalleri yüksek olan yerlere yerleştirmesine izin verebilirsiniz.

- Görüntülü reklamlar sitenizin her yerinde iyi performans gösterir.

- Özelleştirilmiş bir reklam deneyimi için yerel reklamları deneyebilirsiniz.

- Siteniz Eşleştirilen içerik için uygunsa bağlantı reklamı birimlerinizi özelleştirilebilir Eşleştirilen içerik reklam birimiyle değiştirebilirsiniz."