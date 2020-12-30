MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriGoogle 31 Aralık tarihinde popüler uygulamasını kapatıyor
GeriTeknoloji Google 31 Aralık tarihinde popüler uygulamasını kapatıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 30.12.2020 - 14:32 | Son Güncelleme:

Google 31 Aralık tarihinde popüler uygulamasını kapatıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Google 31 Aralık tarihinde popüler uygulamasını kapatıyor
Abone Olgoogle-news

Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Google, ilgi görmeyen servislerini bir bir kapatmaya devam ediyor. Şirket, son olarak Cloud Print platformunun kapısına kilit vurmaya karar verdi.

Google, pek çok uygulama ve servisi önce test aşamasında değerlendiriyor, ardından kullanıcıların ilgi düzeyine göre servisler ya ömrünü sürdürüyor ya da yolun sonuna geliyor. Bu anlamda servislerinin gözünün yaşına bakmayan şirket, son olarak Cloud Print servisini sonlandırma kararı aldı. 31 Aralık 2020 tarihinde kapatılacak olan platform, bugüne dek kullanıcıların fiziksel bir bağlantı olmaksızın yazdırma işlemini sağladı. 

2010'da yayınlanan işlev, beta aşamasından hiç çıkmadı ve şimdi Google'ın bir destek belgesi, bir alternatif aramanızı öneriyor. Destek belgesine göre Google Print, 31 Aralık itibariyle desteği durduracak ve hizmet üzerinden belge yazdırmak mümkün olmayacak. 

Google 31 Aralık tarihinde popüler uygulamasını kapatıyor

CloudPrint, daha çok yazıcısıyla uyum sorunu yaşayan Chromebook kullanıcılarının tercih ettiği bir uygulama. Ancak bu durum da servisi kurtarmaya yetmemiş gibi görünüyor.

Bu gelişmenin ardından ChromeOS kullanıcıları, varsayılan yazıcılarını değiştirmek zorunda. Kullanıcılarını unutmayan Google, Cloud Print hizmetini taşımayı bilmeyen kullanıcılar için de rehber de yayınladı. 

Teknoloji devi daha önce de mesajlaşma uygulaması Hangouts'u kapatma kararı almış ve dikkatleri üzerine çekmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle