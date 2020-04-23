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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 23.04.2020 - 11:23,Son Güncelleme:

Google 23 Nisan için özel logo hazırladı

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Google 23 Nisan için özel logo hazırladı
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Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel logo hazırladı.

Google ana sayfasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanan doodle yer alıyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tarihler ile kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere dikkati çekmeyi amaçlıyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ve konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.

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