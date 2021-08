Google 2020 Tokyo Olimpiyatları kapanışını Doodle ile kutluyor! Şampiyon Adası Oyunu nasıl oynanır?

Google bugün sona erecek olan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ilk günde olduğu gibi yine Doodle yaparak kutladı. Champion Island Games Türkiye adıyla Şampiyon Adası Oyunu olan oyunun her yarışında Japon tarihi ve folklorundan ilgili bir karakter veya yaratıktan esinleniliyor. Tokyo Olimpiyatları’nda yer alan spor dallarının yer aldığı 7 adet oyun seçeneği bulunuyor.

Şampiyon Adası Oyunu nasıl oynanır?

Google’ın Doodle Champion Island Games (Şampiyon Adası Oyunu) adını verdiği Doodle "Lucky the Ninja Cat" rolündeki sizinle başlıyor.

Oyunda daha sonra sırasıyla Ushi (inek), Karasu (karga), Inari (tilki) veya Kappa’nın (Japon kaplumbağası) temsil ettiği mavi, kırmızı, sarı veya yeşil takımlardan birine katılabiliyorsunuz.

Her yarışma, Japon tarihi ve folklorundan ilgili bir karakter veya yaratıktan esinlenerek her sporun şampiyonuyla karşı karşıya gelmenizi sağlayan kendi mini oyunudur. Örneğin, okçuluk mini oyunu sizi ünlü samuray Nasu no Yoichi'den ilham alan bir şampiyonla karşı karşıya getiriyor.

Japon animasyon stüdyosu ile ortaklaşa oluşturulan Google Doodle, bir festival sürerken Şampiyon Adasında kendini bulan Şanslı Ninja Kedi rolünü üstlenmenize olanak tanıyor.

Oyuna, “Google” logosunun dört rengi olan Kırmızı, Mavi, Sarı veya Yeşil olan bir takıma katılarak ve ardından yedi yarışma alanından birine girerek başlayabiliyorsunuz.