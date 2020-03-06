Goodyear, lastik değişimini kolaylaştıran konsept lastiğini tanıttı

Özelleştirilmiş sıvı bileşenler içeren kapsüller, lastik sırtının kendini yenilemesini ve lastiğin zaman içinde değişebilecek mevsimsel koşullara, yol durumuna yani kısaca kullanıcının istediği kullanım şartlarına adapte olmasını sağlayacak. Yapay zeka sayesinde kapsüller sürücü profiline uygun hale getirilerek, kişiye özel geliştirilmiş hamur bileşenleri oluşturulabilecek.

Ürün, hamur bileşenleri biyolojik malzemelerden üretilebilecek ve dünyanın en dayanıklı doğal malzemelerinden biri olan örümcek ağından esinlenerek tasarlanmış liflerle güçlendirilecek. Bu özellik lastiğe sıra dışı bir dayanım yanında doğadaki döngüye %100 karışma özelliği katacak.

Lastik, kapsül teknolojisiyle lastik yenileme işlemini tamamıyla kolaylaştırmasının yanında, lastik sırtı uzun ve dar bir şekle sahip hafif bir çerçeveyle desteklenecek. İnce, dayanıklı ve az bakım gerektiren bu yapı sayesinde hava basıncı kontrollerine gerek kalmayacak ve delinmeler sebebiyle ortaya çıkan bekleme sürelerinin önüne geçilecek.

Goodyear Lüksemburg Inovasyon Merkezi Baş Tasarımcısı Sebastien Fontaine konuyla ilgil olarak “Goodyear reCharge, kişiselleştirilmiş, sürdürülebilir ve sorunsuz elektrikli mobiliteyi destekleyen bir konsept lastik” diye konuştu.