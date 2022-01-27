Good Design’dan Vestel’e 20 ödül

Haberin Devamı

Good Design 2021 kapsamında Vestel Elektronik Endüstriyel Tasarım Grubu 7, UX Grubu 7 olmak üzere toplam 14, Vestel Beyaz Eşya ise 6 projesiyle ödül almaya hak kazandı.

Vestel CEO’su Turan Erdoğan konuyla ilgili olarak, “Şık tasarımlarımız, yenilikçi bakış açımızla şekilleniyor. Bu alandaki başarımızı uluslararası platformlarda tescilleyerek kanıtlıyoruz. Tasarım alanında en prestijli organizasyonların başında gelen Good Design, dünyanın en eski yarışması. Bu organizasyondan aldığımız 20 ödülle Vestel olarak ülkemizin adını zirveye taşımaktan gurur duyuyoruz” dedi.