Gökyüzünün en iyileri TEKNOFEST’te

Haberin Devamı

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında TÜBİTAK tarafından bu yıl yedincisi düzenlenecek olan Uluslararası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması ve Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması ile üçüncü kez gerçekleştirilen Liseler Arası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması’na başvurular başladı. Katılımcıların teknik ve sosyal deneyim kazandığı heyecan verici yarışmalarda otonom olarak uçan insansız hava araçlarının manevra kabiliyetleri test edilerek yangın, doğal afet ve kaza gibi acil durumlarda insanlara yardım edebilen araçların geliştirilmesi amaçlanıyor.

Öğrenciler Geleceğin İHA Teknolojilerine Hazırlanıyor

İnsansız hava araçları, faydalı yük teslimatı yapabilme, görünüşte tehlikeli bir ortamda hareket eden nesneler karşısında harekete geçebilme ve gözetleme gibi çok sayıda gerçek yaşam uygulamasında kullanılıyor. Daha fazla menzil ve dayanıklılık sunarak verimlilik sağlayan İHA’ların kontrol teknolojileri geliştikçe kullanım alanları da yaygınlaşıyor. Önemli görevleri yerine getirmelerine olanak tanıyan bir dizi gelişmiş İnsansız Hava Araçları teknolojilerine karşı farkındalığı ve ilgiyi artırmak amacıyla yola çıkan TEKNOFEST, gençlerin bu alanlarda kariyer adımlarını sağlam atmasına destek sağlıyor. Yazılımından donanımına kadar gençlerin tasarladığı İHA’ların kıyasıya mücadele edeceği yarışmalara katılmak için son başvuru tarihi 28 Şubat.

Haberin Devamı

Döner Kanat ve Sabit Kanat olmak üzere iki farklı kategoride düzenlenen Uluslararası İHA Yarışması’na yurt içi ve yurt dışından, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri takım halinde katılabiliyor. Uluslararası İHA Yarışması’nda her bir kategori için Performans Birincilik Ödülü 40 bin TL, İkincilik Ödülü 30 bin TL ve Üçüncülük Ödülü ise 20 bin TL değerinde. Yarışma kapsamında takımların özgün tasarımları, sportmenlik, yardımseverlik ve yenilikçi teknoloji kullanımı konusunda incelemeler yapılarak her bir kategori için Mansiyon Ödülleri de veriliyor. Millî Teknoloji Hamlesi kapsamında takımların İHA’larının parçalarını yerli olarak tasarlaması şartıyla; her iki kategoride toplam 120 bin TL değerinde Yerlilik Ödülleri dağıtılıyor. Ayrıca her bir kategoride birinci olan yarışmacılar Özel Ödülün de sahibi oluyor.

Haberin Devamı

Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışmasına ise Türkiye ve KKTC’deki lise ve dengi okul öğrencileri, BİLSEM, Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Bilim Merkezleri ve Bilim Atölyelerinin lise seviyesindeki öğrencileri, ulusal ve uluslararası önlisans, lisans ve lisanüstü öğrenciler takım halinde başvurabiliyor. Uluslararası İHA Yarışması Serbest Görev kategorisinde ise toplam 185 bin TL değerinde altın, gümüş, bronz, mansiyon ve teşvik ödülleri yarışmacıları bekliyor.

Liseli Gençler de İHA’larını Yarıştırıyor

Liseler Arası İHA Yarışması kapsamında takımlardan iki farklı uçuş görevini yerine getirmeleri bekleniyor. Takımların insansız hava araçlarının manevra kabiliyetleri test edilerek belirli ağırlıktaki yükü önceden belirlenen alana bırakmaları gerekiyor. Döner Kanat ve Sabit Kanat kategorilerinde düzenlenen yarışmaya, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’deki lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrenciler ile Türkiye’deki BİLSEM ve Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Bilim Merkezleri, Gençlik Merkezleri ve Bilim Atölyelerinde lise seviyesindeki öğrenciler takım halinde başvurabiliyor. Liseler Arası İHA Yarışması Döner Kanat ve Sabit Kanat olmak üzere her bir kategori için Performans Birincilik Ödülü 30 bin TL, İkincilik Ödülü 25 bin TL ve Üçüncülük Ödülü 20 bin TL değerinde olurken, yarışma kapsamında her bir kategori için Mansiyon Ödüllerinin yanı sıra her kategorinin birincilerine Özel Ödüller de veriliyor.

Haberin Devamı

Hayal Edilen Projeler TEKNOFEST Desteği ile Hayat Buluyor

TEKNOFEST, Teknoloji Yarışmalarına katılan gençlerin hayallerindeki projeleri hayata geçirebilmeleri için her aşamada yanlarında olmaya devam ediyor. İHA Yarışmaları kapsamında kavramsal tasarım raporlarının değerlendirilmesi sonucunda başarılı olan takımlara insansız hava araçlarını geliştirebilmek amacıyla hazırlık desteği sağlanıyor. Detaylı tasarım raporu ve videoların değerlendirmesinde başarılı olan takımlara yarışmalarda yer alabilmeleri için katılım desteği de veriliyor. Ayrıca takımlar, imkân ve başarılarını artırabilmeleri için yarışma öncesinde ve haftasında kamu ve özel sektör ile iş birliği de yapabiliyor.

Haberin Devamı

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında, 9-14 Ağustos 2022 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da düzenlenecek İnsansız Hava Araçları Yarışmasında başarılı olan ve dereceye giren takımlar ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerinde Samsun Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenecek TEKNOFEST’te alacaklar.