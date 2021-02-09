Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi (GUHEM) nerede? Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim merkezi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Milli Uzay Ajansı’ Tanıtım Toplantısı'nda Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na ilişkin yol haritasını açıkladı. Yapılan son açıklamalar sonrası Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi'nin konumu ve tarihi gündeme geldi. Türkiye'nin önemli kuruluşlarından olan Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi Bursa Osmangazi ilçesinde yer alıyor.

GUHEM NEREDE?

Uluslararası uzay istasyonunda yaşam ve uzaya ilişkin bilgilerin sunulduğu merkez, Bursa Osmangazi ilçesinde 13 bin 500 metrekare alanda kuruldu. 154 interaktif düzenek ve çeşitli simülatörlerin bulunuyor.

Merkezde ziyaretçilere "aya dokunma", "ayda yürüme" ve "uzaya fırlatılma" hissi yaşatılmaya çalışılıyor.

GÖKMEN UZAY HAVACILIK VE EĞİTİM MERKEZİ'NDE NELER VAR?

"Uçuş Rüyası ve Uzayın Keşfi", "Model Uçak Uçurun", "Pervaneler Nasıl Çalışır", "Piston Motoru ve Jet Motoru", "Bir Uzay Gezgini Programla", "Mars'taki Robotlar", "Roket Modelleri", "Merkür Programı Fırlatma Deneyimi", "Vostok1 Kumanda Modülü" gibi daha pek çok deney düzeneğinin yer aldığı merkez, ziyaretçilerine ilginç deneyimler yaşatıyor.

Gökmen Projesi'nin bir ayağı olan GUHEM, gençlerin uzay ve havacılık alanında farkındalıklarını artırmayı hedefliyor.

Mimarisiyle dikkati çeken 13 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu merkezin ilk katında tamamı yerli, uzay ve havacılıkla ilgili eğitim amaçlı 154 interaktif düzenek, havacılık öğrenme ve uzay inovasyon merkezi, dikey rüzgar tüneli ve uçuş simülatörleri gibi birbirinden farklı uygulamalar yer alıyor.

"Uzay katı" olarak adlandırılan ikinci katta ise atmosfer olayları, güneş sistemi, gezegenler ve galaksilere ilişkin bilgiler sunuluyor.