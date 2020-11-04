Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde önemli atama

BTSO tarafından 2013 yılında Gökmen Projesi kapsamında "Türkiye’nin uzay temalı ilk eğitim alanı" olarak kurgulanan, geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varankın katılımıyla gerçekleştirilen törenle kapılarını açan GUHEMin genel müdürü Halit Mirahmetoğlu oldu. Uzay ve havacılıkla ilgili eğitim amaçlı 160tan fazla interaktif düzenek, havacılık öğrenme ve uzay inovasyon merkezi ile modern uçuş simülatörleri gibi uygulamaların yer aldığı merkezin başına getirilen Mirahmetoğlu, GUHEM bünyesinde yürütülecek proje ve çalışmalardan sorumlu olacak.



BÜYÜK BİR GURUR VE HEYECAN DUYUYORUM



Mirahmetoğlu yeni görevinden dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu ifade ederek, 2014 yılında Bursada hayal gibi bir projenin temellerinin atılmasına katkı sağlamıştım. Bugün ise aynı projenin dümenine geçmek nasip oldu. Türkiyede bir ilk olma niteliği taşıyan GUHEMde böyle bir görev üstlenmiş olmak önemli bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Çocukların ve gençlerin uzay havacılık alanında farkındalığını artırmaya yönelik atılacak adımların bir parçası olmaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Bizleri bu göreve layık gören BTSO Başkanımız Sayın İbrahim Burkaya teşekkür ediyorum. İnşallah GUHEMde çok güzel işlere imza atacağız. diye konuştu.



HALİT MİRAHMETOĞLU KİMDİR?



Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri mezunu olan Halit Mirahmetoğlu, Çin Beihang Üniversitesinde Uzay Çalışmaları alanında eğitim aldı. Yüksek lisansını Fransada International Space Universityde Uzay Proje Yönetimi üzerine yaptı. Halen Milli Savunma Üniversitesi Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsünde doktora çalışmalarına devam etmektedir. Yurt içi ve yurt dışında 4000 saati aşkın eğitim ve moderasyon tecrübesi bulunan Mirahmetoğlu Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, İçişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Eğitim Programları Merkezi Başkanlığı gibi kurumların düzenlediği proje ve programlarda yer aldı. Son olarak Türkiyenin yüksek çözünürlüklü ilk yer gözlem uydusu olan Göktürk-1 projesinde Yönetim Danışmanı olarak görev üstlenmiştir. Öncesinde Uluslararası Astronotik Federasyonu, SGAC Uzay Nesli Tavsiye Kurulu gibi uluslararası kuruluşlarda da çeşitli üst düzey görevlerde bulunmasının yanında halen International Space Universitynin mezunlar temsilcisi olarak mütevelli heyetinde yer almaktadır.



