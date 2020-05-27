Gök bilimciler, yeni bir sınıf kozmik patlamalar keşfetti

ScienceDaily'nin haberine göre, biri 2016 yılında Dünya'dan yaklaşık 500 milyon, diğeri 2018'de 3,4 milyar ışık yılı uzaklıkta iki farklı galakside meydana gelen patlamaların, süpernova patlamaları ve gama ışını saçan patlamalarla bazı benzer özellikler taşısalar da ayırt edici niteliklere sahip olduğu gözlendi.

CSS161010 ve ZTF18abvkwla adı verilen patlamaların, ışıksal geçişleri tarayan Catalina Gerçek Zaman Geçiş Gözlemi, Tüm-Gökyüzü Otomatik Süpernova Gözlemi ve Zwicky Geçiş Tesisi tarafından keşfedildiği belirtildi.

Gökbilimcilerden oluşan iki ekip, patlamaları, Karl G. Jansky Çok Geniş Düzeneği, Dev Metredalga Radyo Teleskobu ve Chandra X-ışını Gözlemevi ile araştırmayı sürdürdü.

ZTF18abvkwla'yı inceleyen ekibin lideri Anna Ho, cismin radyo emisyonunun, gama ışını patlaması kadar parlak olduğunu belirtirken, CSS161010 üzerinde çalışan Northwestern Üniversitesinden Deanne Coppejans, patlamanın, yıldızlar arası boşluğa "umulmadık" miktarda materyali çok yüksek hızda fırlattığını söyledi.

Coppejans'in çalışma arkadaşı Raffaella Margutti de "Neye baktığımızı anlamak, çok olağan dışı olduğundan neredeyse iki yılımızı aldı." diye konuştu.

Her ikisinin de, Haziran 2018'de şaşırtıcı özelliklere ve harekete sahip olduğu keşfedilen kozmik patlama AT2018cow ile ortak yanları olduğu da kaydedildi.

Yeni kozmik patlamalar sınıfına giren keşiflerle ilgili ayrıntılar, "Astrophysical Journal" ve "Astrophysical Journal Letters" dergilerinde yayımlandı.