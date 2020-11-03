MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriGodfall PC sistem gereksinimleri belli oldu
Geri Teknoloji Godfall PC sistem gereksinimleri belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 03.11.2020 - 09:02 | Son Güncelleme:

Godfall PC sistem gereksinimleri belli oldu

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Godfall PC sistem gereksinimleri belli oldu
Abone Olgoogle-news

PlayStation 5'in çıkış oyunlarından biri olan Godfall, PC platformuna da gelecek ve sistem gereksinimleri belli oldu.

Bu yılın merakla beklenen oyunlarından biri olan Godfall, PS5 ile birlikte ilk kez oyuncuların karşısına çıkacak. Diğer yandan oyunun PC'ye de geleceği öğrenildi. PC sistem gereksinimleri de paylaşılan Godfall, Counterplay Games tarafından piyasaya sürülecek.

12 Kasım'da hem PS5 hem de PC için satışa sunulması beklenen Godfall, Epic Games üzerinden 249 TL'ye alınabiliyor. PS Store'den oyunu almak isteyenler ise 569 TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.

Godfall Minimum Sistem Gereksinimleri

OS: Windows 10
CPU: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-6600
RAM: 12GB
GPU: AMD Radeon RX 580 8GB / Nvidia GeForce GTX 1060 6GB

Godfall Önerilen Sistem Gereksinimleri

OS: Windows 10
CPU: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-8700
RAM: 16 GB
GPU: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / Nvidia GeForce GTX 1080 TI 11 GB

Sony WH-1000XM4 incelemesi Sony, yeni nesil kablosuz kulak üstü kulaklığı WH-1000XM4 model ürününü Türkiye'de satışa sundu. Ürünü yakından inceledik.
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle