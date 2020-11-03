Godfall PC sistem gereksinimleri belli oldu
PlayStation 5'in çıkış oyunlarından biri olan Godfall, PC platformuna da gelecek ve sistem gereksinimleri belli oldu.
Bu yılın merakla beklenen oyunlarından biri olan Godfall, PS5 ile birlikte ilk kez oyuncuların karşısına çıkacak. Diğer yandan oyunun PC'ye de geleceği öğrenildi. PC sistem gereksinimleri de paylaşılan Godfall, Counterplay Games tarafından piyasaya sürülecek.
12 Kasım'da hem PS5 hem de PC için satışa sunulması beklenen Godfall, Epic Games üzerinden 249 TL'ye alınabiliyor. PS Store'den oyunu almak isteyenler ise 569 TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.
Godfall Minimum Sistem Gereksinimleri
OS: Windows 10
CPU: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-6600
RAM: 12GB
GPU: AMD Radeon RX 580 8GB / Nvidia GeForce GTX 1060 6GB
Godfall Önerilen Sistem Gereksinimleri
OS: Windows 10
CPU: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-8700
RAM: 16 GB
GPU: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / Nvidia GeForce GTX 1080 TI 11 GB
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