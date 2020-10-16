Gnar Counter (Ct) - Gnar Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Gnar oldukça hareketli şampiyonlardan bir tanesidir. Bazen çok neşelidir ve sevecendir bazen de gözü savaştan başka hiç bir şeyi görmemektedir. Gnar Counter'ın oldukça ilkel bir yordle olduğu söylenebilir.

Gnar Counter

Gnar Counter çoğu zaman çok neşelidir ve bunun yanında çok da oyuncu yapıdadır. Bazen ise sürekli savaş isteyen bir canavara dönüşmektedir. Gnar'ın oldukça ilkel yordle olduğu söylenebilir. Gnar bin yıldan daha fazla bir süre bir buz içerisinde esir kalmıştır.

Günümüzde ise özgürlüğüne kavuşmuş ve şu an bilmediği bir dünyada gördükleri karşısında oldukça şaşırmaktadır. Gnar tehlikeden hoşlanan bir şampiyondur. Savaş esnasında etrafında ne olduğuna dikkat etmeden rakiplerine savurabilmektedir.

Gnar Counter Karşı Güçlü Rakipleri

l Fiora

l Pantheon

l Teemo

l Nidalee

l Irelia

l Wukong güçlü rakipleridir.

Bu rakipler arasında Teemo nişancı, Nidalee suikastçı, geriye kalanlar ise dövüşçüdür.

Gnar Counter Karşı Zayıf Rakipleri

l Renekton

l Garen

l Nasus

l Soraka

l Singed

l Jax zayıf rakipleridir.

Bu rakipler arasından Singed tank, Soraka destek geriye kalanlar ise dövüşçüdür.

Gnar Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Gnar!: Bu yetenek ile Gnar etrafında bulunan her şeyi seçilmiş olan bir bölgeye atabilir. Böylece rakiplerinin hasar almasını ve yavaşlamasını sağlamaktadır. Rakipler duvara çarpar ve bu ekstra hasar almalarına neden olur.

Hiddet Geni: Gnar bir çarpışmaya girdiği zaman hiddet oluşturma özelliği vardır. Oluşturduğu hiddet en üst seviyeye geldiği zaman Mega Gnar'a dönüşür ve daha çok yeteneği açılır. Böylece daha fazla büyü yaparak rakiplerine hasar verebilir.

Bumerang At - Kaya Fırlat: Gnar bir bumerang yolladığı zaman bu bumerang rakiplerine çarparak hasara sebep olur. Sonrasında ise Gnar'a geri dönmektedir. Gnar kendisine geri dönen bumerangı yakalayabilirse o zaman bekleme süresi de azalmaktadır.

Mega Gnar'ın ise oldukça büyük bir kaya fırlatma yeteneği bulunmaktadır. Gnar kayayı yerden aldığında bekleme süresi de daha az olacaktır.

Hop - Güm: Bu yetenek ile Gnar zıplar ve sonrasında sekerek ilerlemesini sürdürür.

Mega Gnar ise zıpladığı zaman sekemeyecek kadar ağırdır. Bu sebeple oldukça hızlı bir şekilde yere iner ve etrafına oldukça büyük bir zarar verir.

Hipert - Göçert: Gnar saldırdığı ve büyü kullandığı zaman heyecanı da sürekli artmaktadır. böylece daha fazla hasar verir ve daha hızlı hareket etmeye de başlar.

Mega Gnar çok hiddetli olduğu için heyecanlanma özelliği yoktur. Fakat arka ayakları üzerinde ayağa kalkabilir ve etrafındaki her şeyi yumruklar.