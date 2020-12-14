Son dakika | Youtube, Gmail açıldı mı? Google Türkiye'den açıklama

TWİTTER'DAN YAPILAN PAYLAŞIMLAR YouTube nolur geri dön…



Ahanda @youtube patladı.



Youtube,Gmail,Discord gibi bir çok sitede erişim sıkıntısı yaşanıyor.



Sen çökemezsin kendine gel!



Sen durduk yere neden çöktün #YouTube



Şimdi, evde tıkılmış kalan çocuklara nasıl anlatacağız bu 'aksiliği'... Umarım geçici bir sorundur ve kısa sürede aşılır...