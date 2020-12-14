Son dakika | Youtube, Gmail açıldı mı? Google Türkiye'den açıklama
Video paylaşım sitesi Youtube başta olmak Google hizmetlerinde erişim sorunu yaşandı. Youtube ana sayfasını açan kullanıcılar, 'Something went wrong' hatasıyla karşılaşırken, Google servisleri 302 hatası verdi. Youtube ve Google servislerinde yaşanan erişim sorunu Twitter'da da en çok konuşulan konular arasına girdi. Peki, Youtube, Gmail açıldı mı?
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Dünyaca ünlü video paylaşım sitesi YouTube ve mail uygulaması Gmail erişim sorunuyla gündeme geldi. Youtube'a erişim sağlamaya çalışan kullanıcılar, "Something went wrong" ifadesiyle karşılaşırken; Google'ın en popüler hizmetlerinden biri olan Gmail'da da benzer bir sorun yaşandı.
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Pek çok kullanıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yotube'da hata yaşadıklarını dile getirdi. Yaklaşık yarım saat süren sorunun düzelmesiyle birlikte kullanıcılar hem Youtube hem de Google hizmetlerini kullanmaya başladı.
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Google servislerinde yaşanan sorun tüm dünyada internet kullanıcılarını etkiledi. Youtube’ın yanı sıra diğer Google hizmetlerinde de (Google Drive, Google Play, Gmail, Google ADS, Google Adsense, Google Admob) sorun yaşandı.
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SOMETHİNG WENT WRONG HATASI NE DEMEK?
"Something went wrong" hatası Youtube'da herhangi bir sorun ile karşılaşıldığında verilen "bir şeyler yanlış gitti" hatası olarak veriliyor.
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Google Türkiye yaşanan erişim sorunu ardından Twitter hesabından açıklamada bulundu. Google Türkiye Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Google sunucularında yaşanan sorunların farkında olduklarını belirterek, "Google, bu kritik sorunları gidermek için çalışıyor." açıklamasında bulundu
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TWİTTER'DAN YAPILAN PAYLAŞIMLAR
YouTube nolur geri dön…
Ahanda @youtube patladı.
Youtube,Gmail,Discord gibi bir çok sitede erişim sıkıntısı yaşanıyor.
Sen çökemezsin kendine gel!
Sen durduk yere neden çöktün #YouTube
Şimdi, evde tıkılmış kalan çocuklara nasıl anlatacağız bu 'aksiliği'... Umarım geçici bir sorundur ve kısa sürede aşılır...