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Teknoloji
Haber Giriş: 21.07.2020 - 13:32,Son Güncelleme:

Gmail kullananlara Google Meet uyarısı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Gmail kullananlara Google Meet uyarısı
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Google'ın popüler e-posta servisi Gmail'e çok önemli bir özellik dahil oldu. Google'ın video konferans uygulaması olan Google Meet, Gmail'in bünyesinde kullanıcılara sunuldu.

Pandemi ile birlikte çalışanların azımsanmayacak bir kısmının uzaktan çalışma sistemine dahil olmasıyla birlikte video konferans uygulamalarına olan ilgi büyük oranda arttı. Zoom, Microsoft Teams, Skype gibi uygulamalar milyonlarca yeni kullanıcıyı kendilerine çekmeyi başarırken, bu uygulamalardan biri de Google Meet oldu.

Google Meet, ayrı bir uygulama olarak kullanıma sunulmuş olsa da, Google'un planı uygulamalarını tek çatı altında kullanıcılara ulaştırmak. Bu kapsamda Gmail'e entegre olan Google Meet için kullanıcılar artık çok daha kolay bir şekilde erişim sağlayabilecek.

Kademeli olarak kullanıcılara sunulan özellik, Meet sekmesi altında görünüyor ve bu kısımdan kullanıcılar video konferans başlatabiliyor veya varolan oturumlara katılabiliyor.

Uzun bir süre Google Hangouts ismiyle kullanıcılara sohbet ve görüntülü görüşme imkanı sunan Google geçen yıldan itibaren Google Meet adıyla yeni ve daha verimli bir görüşme platformu sunmaya başlamıştı.

Gmail'de otomatik yanıt nasıl verdirilir ?İzinli olduğumuz günlerde size yollanan tüm e-postalara standart bir 'izinliyim' mesajı yollamak istiyorsanız işte yolu...
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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