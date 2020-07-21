Gmail kullananlara Google Meet uyarısı

Pandemi ile birlikte çalışanların azımsanmayacak bir kısmının uzaktan çalışma sistemine dahil olmasıyla birlikte video konferans uygulamalarına olan ilgi büyük oranda arttı. Zoom, Microsoft Teams, Skype gibi uygulamalar milyonlarca yeni kullanıcıyı kendilerine çekmeyi başarırken, bu uygulamalardan biri de Google Meet oldu.

Google Meet, ayrı bir uygulama olarak kullanıma sunulmuş olsa da, Google'un planı uygulamalarını tek çatı altında kullanıcılara ulaştırmak. Bu kapsamda Gmail'e entegre olan Google Meet için kullanıcılar artık çok daha kolay bir şekilde erişim sağlayabilecek.

Kademeli olarak kullanıcılara sunulan özellik, Meet sekmesi altında görünüyor ve bu kısımdan kullanıcılar video konferans başlatabiliyor veya varolan oturumlara katılabiliyor.

Uzun bir süre Google Hangouts ismiyle kullanıcılara sohbet ve görüntülü görüşme imkanı sunan Google geçen yıldan itibaren Google Meet adıyla yeni ve daha verimli bir görüşme platformu sunmaya başlamıştı.



