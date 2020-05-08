Gizemini koruyan Tunguska patlamasıyla ilgili yeni tahmin

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Dünya tarih boyunca çok sayıda felakete şahit oldu. Bunlardan bazıları şehirleri yok eden depremler, bazıları da büyük tsunamiler... Fakat, bazılarının da gizemi bugün bile çözülebilmiş değil.

Fakat, bu gizemli olaylardan biriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

112 yıl önce, 30 Haziran 1908'de, Rusya, tarihinin en büyük patlamalarından birini yaşadı. Sibirya'nın Tunguska bölgesinde meydana gelen patlama yaklaşık bin kilometrelik mesafeden dahi hissedildi ve en az 2 bin kilometrelik alandaki ağaçların tamamı yok oldu. Ayrıca, bu patlama dünyadaki gözlem evleri tarafından da kaydedildi ama kaynağı tespit edilemedi. Bu da pek çok iddiayı beraberinde getirdi.

Bu iddiaların bazıları patlamanın 40-50 megatonluk bir dinamit kütlesinin patlamasına eşdeğer olduğunu ortaya koyuyordu. Patlama gücü dünyanın en büyük hidrojen bombasına denkti.

Diğer bir iddia ise; bu patlamanın 10-15 megaton gücünde olduğunu gösteriyordu. 100 yıl süren tartışmanın ne zaman son bulacağı bilinmiyor. Ancak, bilim insanları şimdi yeni bir iddiada bulundular. Tahminlere göre, bu büyük patlamanın nedeni asteroid olabilir. Rus bilim insanlarının yaptığı açıklamalar, bu patlamanın sebebinin bir asteroid olabileceği yönünde.

Uzmanlara göre, asteroid büyük bir hızla atmosfere girdi ve 10 ila 15 bin kilometre arasındaki yükseklikten geçip gitti. Bu geçiş de Tunguska Olay'ına neden oldu.

Bilim insaları hazırladıkları bir makalede, atmosfere giren asteroidin 100 ila 200 metre çapında ve saniyede 20 kilometre hızında olduğunu belirtiyorlar. Fakat, bu ifadelerin hepsi birer tahmin ve bu olayı aydınlatmaya yetmiyor.