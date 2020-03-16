Günümüzde birçok cihazın akıllı hale gelmesi, aksesuar dünyasında da dönüşüme neden oldu. Akıllı saatler, akıllı bileklikler, kulaklıklar ve takip cihazlarıyla giyilebilir cihaz sektörü büyümeye devam ediyor.

ABD merkezli market araştırma şirketi International Data Corporation (IDC) giyilebilir cihaz sektörüne yönelik yeni istatistikler yayınladı. IDC verilerine göre giyilebilir cihaz sektöründeki satışlar 2019 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 89 oranında büyüdü. Böylelikle 2019 yılında toplamda 336.5 milyon adet giyilebilir cihaz satışı gerçekleşti.

Verilere göre 2019 yılında Apple giyilebilir cihaz sektörü lideri oldu. Satışlarını yüzde 121.7 oranında artırmayı başaran Apple, toplamda 106.5 milyon adet satış yaptı. Sektördeki payı yüzde 31.7’ye uluşan Apple’ın bunu ürün portföyüne eklediği sadece birkaç cihazla başarması dikkat çekti. Listede ikinci sırada ise akıllı telefon modelleriyle tüm dünyaya yayılan Xiaomi yer aldı. Özellikle Mi Band serisi akıllı bileklik modeliyle önemli bir başarı elde eden Xiaomi, satışlarını yüzde 78.8 oranında yükseltmeyi başardı. Toplamda 41.7 milyon cihaz satışı gerçekleştiren Xiaomi’nin sektördeki payı yüzde 12.4 oldu.

Listede üçüncü sırada ise yüzde 153.3’lük en fazla büyümeye imza atan Samsung yer aldı. Sektörde yüzde 9.2’lik bir paya sahip olan Samsung, toplamda 30.9 milyon cihaz sattı. Listede Samsung’u, Huawei ve Fitbit markaları takip etti.

Giyilebilir cihaz sektöründe ilk üç sıradaki ürünler ise sırasıyla kablosuz kulaklıklar, akıllı bileklikler ve akıllı saatler oldu. Bu ürün ürün grubunda 2019 yılında toplamda 333.2 milyon adet ürün satışı gerçekleşti.

Giyilebilir cihaz sektöründe son yıllarda yaşanan yükselişin temelinde ise artık bu cihazların birer akıllı asistan haline gelmesi yer alıyor. Kullanıcılar akıllı saatler ve akıllı bilekleri aracılığıyla bildirimlerini çok kolay bir şekilde takip görebiliyor, sağlık verilerini takip edebiliyor. Hatta yeni Apple Watch serisi ile kullanıcıların sağlık verileri takip edilerek, muhtemel sağlık sorunları hakkında gerekli önlemlerin erkenden alınması da sağlanıyor. Gelecekte akıllı telefonların yerine getirdiği tüm işlemleri yerine getirmesi beklenen giyilebilir cihazların, sektördeki yükselişinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği tahmin ediliyor.

Burak Kesayak

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