GIF nasıl yapılır? Ücretsiz en iyi GIF yapma programı önerisi

Pek çok önemli sosyal medya platformu GIF desteği vermesi ile beraber, artık bunları kullanabilmek için servisler de bulunmaktadır. Özellikle GIF yapabileceğiniz pek çok farklı program, sosyal medya platformlarını desteklemektedir. Kendi başınıza GIF yapabileceğiniz bu programlar sayesinde, özgün GIF hazırlayabilirsiniz.

GIF Nasıl Yapılır?

Standart olarak bulunan birçok GIF yer almaktadır. Ancak çoğu zaman bu Emoji çeşitleri istenilen duyguyu aktarma noktasında yetersiz kalabiliyor. İşte böyle durumlar ile Baş edebilmek için, özgün olarak GIF hazırlama imkanı sağlayan programlar yer almaktadır. Bu programları cihaza yüklemek suretiyle, tercih ettiğiniz bir video üzerinden kolay şekilde ve özel GIF hazırlama imkânına aşamaları takip ederek sağlayabilirsiniz.

Ücretsiz En İyi GIF Yapma Programı Önerisi

Tamamen ücretsiz olarak sunulan birbirinden farklı ve GIF yapma programları sayesinde, kendinizi ifade edebileceğiniz özgün seçenekler hazırlayabilirsiniz. Ayrıca birçok insanı şaşırtacak ve merak ettirecek özel GIF yapma şansını da değerlendirmeniz mümkün. Bu konuda kendi isteğinize uygun olarak değerlendirebileceğiniz pek çok değişik program yer almaktadır.

ImgFlip

Özellikle YouTube ve Vimeo gibi platformların url kısımlarını kullanmak suretiyle kendinize özel GIF hazırlama şansını elde edebilirsiniz.

GIPHY

En popüler GIF oluşturma programları arasında yer alan bu sistem, YouTube ve benzeri pek çok sitenin videolarını değerlendirme imkanı tanımaktadır. Aynı zamanda bilgisayarınızdaki videoları ya da resimleri de yine GIF yapmak adına bu program ile beraber değerlendirebilirsiniz.

IMGUR

Ücretsiz şekilde GIF yapabileceğiniz programlardan biri IMGUR olarak öne çıkıyor. Üstelik bu popüler program ile beraber daha uzun süreli GIF yapma imkanı elde etmek mümkün.

Make A GIF

Kolay şekilde bu program ile GIF hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda bilgisayardaki kamerayı kullanmak suretiyle çektiğiniz videoları üzerinden de GIF yapma şansını değerlendirmeniz mümkün. Diğer taraftan uzun süreli videoları da desteklediği söylenebilir.

EzGIF

Bu özel program ile beraber GIF boyutlarını güvenli şekilde ayarlayabilir ve istediğiniz özgün Emoji yaratabilirsiniz. Etkin optimizasyon özelliği sayesinde kolay şekilde ve kısa süre içerisinde GIF hazırlama imkanı tanımaktadır. Sunulan diğer servislere göre daha ayrıntılı bir kullanım imkanı sağlayan bu servis, çektiğiniz kendi videolarınızı üzerinden de özgün GIF hazırlama potansiyeli teşkil etmektedir.

Bütün bu programlar arasından tercih gerçekleştirmek suretiyle, kendinize özgü birbirinden farklı GIF seçeneklerini kolay şekilde hazırlayabilirsiniz. Böylece Twitter ve Facebook ile beraber birçok değişik sosyal medya platformunda değerlendirmeniz mümkün. Kullanışlı ara yüzü ile beraber sorunsuz şekilde değişik GIF seçeneklerini kısa sürede hazırlayabilir ve kolayca kullanabilirsiniz.