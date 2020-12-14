'Gidebileceğimiz noktaların sınırı yok'

Rollic nasıl ortaya çıktı? Çekirdek ekip kimlerden oluşuyordu?



Rollic 2 seneden az bir süre önce ben, Deniz Başaran ve Mehmet Can Yavuz tarafından İstanbul’da kuruldu. Önceki işimizde birlikte çalışmayı tecrübe etmiş bir ekip olarak, bu dönemde yatırımcılarımız olan Volkan Biçer, Mehmet Ayan ve Emre Gönül’ün de yardımlarıyla Rollic’i kurduk. Sonrası çok hızlı gelişti.



Zynga'nın satın alma sürecine kadar neler yaptınız? Nasıl dikkatleri üzerinize çekmeyi başardınız?



Bu ölçekte dikkat çekebilmek için gereken tek ve en önemli şey global ölçekte milyonlarca kişinin oynadığı oyunlar üretebilmek. Aslında Zynga’nın dikkatini çekmek kendinize hedef olarak belirleyerek yaratabileceğiniz bir durum değil. Ürün geliştirme şeklinizin, ürünlerinizin başarısının ve takımın kültürünün bir sonucu. Bizim de bu süreçte yaptığımız tek şeyin işimize konsantre olarak başarılı oyunlar üretmek olduğunu düşünüyorum.



Zynga'nın çatısı altında girdikten sonra ne değişti?



Zynga ile sürecin gerçekleşmesinin en önemli sebeplerinden biri, satın aldıkları şirketlerin çalışma şekillerini değiştirmek yerine, var olan işi daha hızlı ve daha iyi yapabilecekleri ortamı sağlamaları. Biz de henüz 2.5 aylık bir süre geçmiş olmasına rağmen aynı durumu tecrübe ediyoruz, bu nedenle çalışma şeklimizde bir değişiklik olduğunu söyleyemeyiz.

Pandemi sürecinin işlerinize etkisi nasıl oldu?



Pandemi döneminin bir gerçeği olarak eve kapanma süreçleri başladı. Eve kapanma süreçlerinin de bir sonucu olarak, aktif kullanıcı sayısı ve oyunda geçirilen zaman metriklerinde artışlar gözlemledik.



CHEF Game Studio alımından bahsedebilir misiniz? Bu alımla neyi amaçlıyorsunuz?



Chef Game Studio’dan satın aldığımız oyunumuz Onnect, Rollic’in 1.5 senedir yayınladığı ve başarılı oyunlarımızdan bir tanesi. Ürün geliştirmesini kendi ekibimiz ile devam ettirmek üzere, büyük bir başarı hikayesinin sonucunda oyunumuzun tamamını satın aldık. Ürün odaklı bir satın alma ve yatırım olarak değerlendirdiğimiz Onnect’in, kariyer yolunu çizen stüdyo ve yazılımcılara çok iyi bir örnek teşkil ettiğini düşünüyoruz. Başarı yolunu takip eden ve Rollic’in ürün ve oyun kültürüne uyum sağlayan tüm stüdyoların benzer başarı hikayeleri yaratmaları mümkün olacaktır.



2021 için planlarınız neler?



Rollic’in henüz 23 ayda geldiği noktayı düşünürsek, gidebileceğimiz noktaların sınırı olmadığını düşünüyorum. Zynga birleşmesi geleceğimiz için önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Ancak şunu biliyoruz ki; heyecan verici gelecek için ilk adım her zaman ekibin kalitesini koruyarak ve geliştirerek büyümektir. Yetenek havuzumuzun ve kültürümüzün sonucu olarak bir sonraki kilometre taşı daha fazla kullanıcıya ulaşan oyunlar üretmek olacaktır.



