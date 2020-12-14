MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri'Gidebileceğimiz noktaların sınırı yok'
GeriTeknoloji 'Gidebileceğimiz noktaların sınırı yok'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 14.12.2020 - 08:10 | Son Güncelleme:

'Gidebileceğimiz noktaların sınırı yok'

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
'Gidebileceğimiz noktaların sınırı yok'
Abone Olgoogle-news

Yerli oyun firması Rollic, geçtiğimiz günlerde 6 milyon dolara Onnect'i satın aldığını duyurdu. Zynga çatısı altında yoluna devam eden şirketin kurucularından Burak Vardal, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.

Rollic nasıl ortaya çıktı? Çekirdek ekip kimlerden oluşuyordu?

Rollic 2 seneden az bir süre önce ben, Deniz Başaran ve Mehmet Can Yavuz tarafından İstanbul’da kuruldu. Önceki işimizde birlikte çalışmayı tecrübe etmiş bir ekip olarak, bu dönemde yatırımcılarımız olan Volkan Biçer, Mehmet Ayan ve Emre Gönül’ün de yardımlarıyla Rollic’i kurduk. Sonrası çok hızlı gelişti.

Zynga'nın satın alma sürecine kadar neler yaptınız? Nasıl dikkatleri üzerinize çekmeyi başardınız?

Bu ölçekte dikkat çekebilmek için gereken tek ve en önemli şey global ölçekte milyonlarca kişinin oynadığı oyunlar üretebilmek. Aslında Zynga’nın dikkatini çekmek kendinize hedef olarak belirleyerek yaratabileceğiniz bir durum değil. Ürün geliştirme şeklinizin, ürünlerinizin başarısının ve takımın kültürünün bir sonucu. Bizim de bu süreçte yaptığımız tek şeyin işimize konsantre olarak başarılı oyunlar üretmek olduğunu düşünüyorum.

Gidebileceğimiz noktaların sınırı yok

Zynga'nın çatısı altında girdikten sonra ne değişti?

Zynga ile sürecin gerçekleşmesinin en önemli sebeplerinden biri, satın aldıkları şirketlerin çalışma şekillerini değiştirmek yerine, var olan işi daha hızlı ve daha iyi yapabilecekleri ortamı sağlamaları. Biz de henüz 2.5 aylık bir süre geçmiş olmasına rağmen aynı durumu tecrübe ediyoruz, bu nedenle çalışma şeklimizde bir değişiklik olduğunu söyleyemeyiz.

Rollic, 6 milyon dolara Onnecti satın aldı
Rollic, 6 milyon dolara Onnect'i satın aldı

Pandemi sürecinin işlerinize etkisi nasıl oldu?

Pandemi döneminin bir gerçeği olarak eve kapanma süreçleri başladı. Eve kapanma süreçlerinin de bir sonucu olarak, aktif kullanıcı sayısı ve oyunda geçirilen zaman metriklerinde artışlar gözlemledik.

CHEF Game Studio alımından bahsedebilir misiniz? Bu alımla neyi amaçlıyorsunuz?

Chef Game Studio’dan satın aldığımız oyunumuz Onnect, Rollic’in 1.5 senedir yayınladığı ve başarılı oyunlarımızdan bir tanesi. Ürün geliştirmesini kendi ekibimiz ile devam ettirmek üzere, büyük bir başarı hikayesinin sonucunda oyunumuzun tamamını satın aldık. Ürün odaklı bir satın alma ve yatırım olarak değerlendirdiğimiz Onnect’in, kariyer yolunu çizen stüdyo ve yazılımcılara çok iyi bir örnek teşkil ettiğini düşünüyoruz. Başarı yolunu takip eden ve Rollic’in ürün ve oyun kültürüne uyum sağlayan tüm stüdyoların benzer başarı hikayeleri yaratmaları mümkün olacaktır.

Gidebileceğimiz noktaların sınırı yok

2021 için planlarınız neler?

Rollic’in henüz 23 ayda geldiği noktayı düşünürsek, gidebileceğimiz noktaların sınırı olmadığını düşünüyorum. Zynga birleşmesi geleceğimiz için önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Ancak şunu biliyoruz ki; heyecan verici gelecek için ilk adım her zaman ekibin kalitesini koruyarak ve geliştirerek büyümektir. Yetenek havuzumuzun ve kültürümüzün sonucu olarak bir sonraki kilometre taşı daha fazla kullanıcıya ulaşan oyunlar üretmek olacaktır.

Netaş Yönetilen Hizmetler ve Siber Güvenlik Hizmetleri Çözüm Direktörü İsmail KarNetaş Yönetilen Hizmetler ve Siber Güvenlik Hizmetleri Çözüm Direktörü İsmail Kar, Hürriyet Teknoloji Kutusu programında Selim Öztürk’ün konuğu oldu. Kar, ''İşletmeler siber güvenliği sağlamak için nelere dikkat etmeli?'' konusunda bilgilerini izleyicilerle paylaştı.
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle