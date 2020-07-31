'Gıda tedarik güvenliği ile biyogüvenliği önceliklerimiz arasında olmalı'

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgınının gıda tedarik güvenliği ile biyogüvenliğin öncelikler arasına alınması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Mandal, Türkiye'nin ev sahipliğinde ve TÜBİTAK'ın organizasyonunda ilk kez dijital platformlarda çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 52. Uluslararası Kimya Olimpiyatı (IChO 2020) Ödül Töreni'nde konuştu.

Etkinlik kapsamında 60 ülkeden 235 yetenekli genç bilim insanını ve 8 gözlemci ülkeyi ağırladıklarını belirten Mandal, kimya biliminin diğer bilimlerin yanı sıra biyoteknoloji, moleküler biyoloji, eczacılık, çevre ve malzeme bilimlerine de katkı sağladığına dikkati çekti.

Mandal, kimyasal bileşiklere ilişkin edinilen bilgilerin yeni tip koronavirüsün yönetilebilmesi ve tedavi edebilmesi için heyecan verici yeni ufuklar açtığına işaret ederek, bu bileşikler arasında, "favipiravir"in aktif bileşenine sahip ilaçların, tedavilerde etkili bir şekilde kullanıldığını dile getirdi.

Türkiye'de, TÜBİTAK tarafından başlatılan ve 400'den fazla araştırmacının yer aldığı Kovid-19 Türkiye Platformu çatısı altında aşı ve ilaç çalışmaları yürütüldüğünü hatırlatan Mandal, şu ifadeleri kullandı:

"İş birliğinin ötesinde, ekosistemimizdeki çok çeşitli aktörler arasında kaynakları ve araştırma altyapısını paylaşma kültürüyle oluşan bu çok disiplinli etkileşim, araştırma ortamını kökten değiştiren 'birlikte geliştirme' ve 'birlikte başarma' yaklaşımını tanımlar."

"Biyokimya sağlam bir şekilde anlaşılmalı"

Dünya Ekonomik Forumu verileri dikkate alındığında 2025'e kadar ilaç sektöründe yeni bir dönem yaşanacağını belirten Mandal, "Kimya CO2 emisyonlarının giderilmesi için yeni malzemeler de dahil olmak üzere büyük zorluklara yönelik çözümleri destekleyecek. Bu da sadece tıp için değil, aynı zamanda tarım ve gıda bilimi için de güçlü bir araç olan biyokimyanın sağlam bir şekilde anlaşılmasını gerektiriyor." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK olarak olimpiyata ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını kaydeden Mandal, "Bu olimpiyatı unutulmaz kılan Akademik Komiteye, tüm akademisyenlere, mentorlere ve takımlara takdirlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Etkinliğe katılan gençlere önerilerde bulunan Mandal, "Derin kimya bilginizden keyif alın, alanınızdaki gelişmeleri takip edin, dünyadaki zorlukların farkında olun ve çözüm bulmak için yaratıcılığınızı ve bilgi birikiminizi kullanma cesaretini gösterin. Geleceğiniz için sizlere birçok fırsatları açacak olan zorlu sürecin tadını çıkarın." ifadelerini kullandı.

2 Türk öğrenci altın madalya aldı

Olimpiyat oyunlarında dereceye giren 164 öğrenciden 26'sı altın madalyayla ödüllendirildi.

ABD'den Alex Zihan Li birinci, Güney Kore'den Mugyeom Jeon ikinci, Çin'den Yuntian Gu üçüncü oldu.

Türkiye'den katılan Şebnem Gül yedinci, Deniz Güner de onsekizinci olarak altın madalya almaya hak kazandılar.



