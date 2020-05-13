MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriGhost of Tsushima - State of Play yayını başlıyor
GeriTeknoloji Ghost of Tsushima - State of Play yayını başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 13.05.2020 - 12:53,Son Güncelleme:

Ghost of Tsushima - State of Play yayını başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ghost of Tsushima - State of Play yayını başlıyor
Abone Olgoogle-news

14 Mayıs Perşembe günü PlayStation resmi kanallarında, tamamen Ghost of Tsushima özelinde bir State of Play yayını yapılacak.

Oynanış görüntülerinin, dövüş sisteminin ve çok daha fazlasının tanıtılacağı yaklaşık 18 dakikalık State of Play yayınını yarın, 14 Mayıs Perşembe günü Türkiye saati ile 23:00’te (9 pm BST) PlayStation YouTube ve Twitch kanalları üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. 

Worldwide Studios, geçtiğimiz günlerde ise Ghost of Tsushima için güncellenen çıkış tarihini duyurdu. Yeni belirtilen tarihe göre Ghost of Tsushima 17 Temmuz 2020 tarihinde oyuncularla buluşacak. 

OYUNUN KONUSU

13. yüzyılın sonlarında Moğol İmparatorluğu, Doğu'yu fethetmek için bütün ulusları yerle bir etmiştir. Acımasız ve kurnaz general Khotun Khan'ın liderliğindeki dev Moğol ordusunun Japonya anakarası ile arasındaki tek engel Tsushima Adası'dır.

Moğol saldırısının ilk dalgasında harabeye dönen adada, samuray savaşçısı Jin Sakai, klanının son sağ kalan üyelerinden biridir. İnsanları koruyup evini geri almak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır. Yeni bir yol olan Ghost yolunu çizmek için onu savaşçı yapan gelenekleri bir kenara bırakıp Tsushima'yı özgür bırakmak için sıra dışı bir savaş başlatmalıdır.

Sennheiser Momentum True Wireless 2 incelemesiDünyanın önde gelen kulaklık ve ses aksesuar üreticisi Sennheiser, yeni 'minik' kablosuz kulaklığıyla tüketicilerin karşısına çıktı. Peki yeni kulaklık ne sunuyor? Batarya ömrü kaç saat? Tasarımı nasıl?
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle